سعر ومواصفات هاتف سامسونج A73 جلاكسي 5G موبايل

تم الإعلان عن سعر ومواصفات هاتف سامسونج A73 كأحدث إصدار للشركة وما يحمله من المواصفات العالمية التي تحتوي على الكثير من المميزات الغير متواجده في الإصدار السابق للشركة، حيث يحتوي جلاكسي موبايل الجديد SG على كاميرا خفية تتميز بدقة 108 ميجا بكسل، بالإضافة إلى ما يكون من دعم الهاتف للمثبت البصري، واحتوائه على شاشة أموليد 120 هرتز، وغير ذلك من المواصفات عالية الجودة.

سعر ومواصفات هاتف سامسونج A73

استطاع موبايل Samsung Galaxy A73 أن يحقق المعادلة الصعبة التي تعمل على التوازن فيما بين المواصفات عالية الجودة والسعر المناسب في نفس ذاك الوقت، حيث يحتوي الهاتف المذكور والذي يعتبر احدث إصدار لسامسونج العالمية على مواصفات عديدة من أبرزها:

يعمل الموبايل المذكور بمعالج Sanapdragon 855.

الكاميرا الخلفية الخاصة بالهاتف رباعية 2-2-8-64 ميجا بيكسل.

والكاميرا الأمامية للهاتف الجديد 32 ميجا بيكسل.

سعر سامسونج A73 في مصر

سعر الهاتف داخل الأراضي المصرية بقيمة 8000 جنيها مصريا.

وذلك بالنسبة إلى الإصدار الوحيد الموجود داخل مصر حتى الآن من هذا النوع من الهاتف الجديد جلاكسي 5G.

والذي يحتوي على 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.

كما يعتبر الهاتف الجديد تطور للإصدار السابق للشركة من حيث المميزات.

مواصفات جلاكسي A73 5G

هناك من المميزات البارزة لهاتف Samsung Glalxy 5G يكون منها ما يلي

بطارية الهاتف تكون بسعة 5 آلاف ملل أمبير.

كما يدعم هاتف سامسونج جلاكسي 5G بدعم الجيل الخامس.

ويتميز بانه يقاوم كل من الغبار والماء.

كذلك تتمتع الكاميرا الخاصة به بعدد من القدرات عالية الدقة والجودة مع دعم خاصية AK.

كما تتميز الشاشة السوبر أموليد بعدد من الألوان بالإضافة إلى الدقة والوضوح المميز لها.

عيوب Glaxy 5G A73

بالرغم من المميزات التي يحتوي عليها الإصدار الجديد من هاتف سامسونج إلا أنه له عدد من العيوب التي تشوبه منها:

عدم تمتعه بمزايا الشحن السريع التي يكون عليها أقرانه من نفس الفئة.

مع اقتصار الهاتف على 30 واط فقط.

ومن المتوقع انتشار هذا الهاتف في الأسواق المصرية مع نهاية هذا الشهر مايو 2022.