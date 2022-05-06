برنامج تمويل سيارتك بدون كفيل ولا تحويل الراتب والتقديم أونلاين

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برنامج تمويل سيارتك بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، برنامج تمويلي متاح بمبالغ مالية كبيرة والتي من شأنها خدمة احتياجات العملاء في المملكة العربية السعودية لشراء سيارة الأحلام ، وذلك من خلال شروط بسيطة وغير معقدة وأوراق ومستندات ميسرة ، وقد جاء هذا البرنامج التمويلي كواحد من أهم البرامج التمويلية التي توفرها شركة التيسير للتمويل للأفراد بالمملكة ، حيث توفر الشركة هذا البرنامج بهامش ربح منافس. برنامج تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل شركة التيسير للتمويل تأتي ضمن مجموعة من أهم وأكبر شركات التمويل الرائدة في مجال التمويل في القطاع الاقتصادي السعودي.

توفر الشركة مجموعة متنوعة من البرامج التمويلية التي من خلالها تخدم احتياجات قطاع الأفراد وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية.

برنامج تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل مطابق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

قامت شركة التيسير للتمويل بتوفير هذا البرنامج بدون الحاجة إلى تحويل الدخل الشهري لطالب التمويل.

لا يحتاج العميل إلي وجود كفيل أو ضامن للاستفادة من تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل.

موافقة سريعة من الشركة علي طلب تمويل السيارات بدون كفيل ولا تحويل الراتب.

يمكن لطالب التمويل التقديم على طلب للاستفادة من برنامج تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل بدون كفيل ولا تحويل الراتب أونلاين عن طريق الموقع الالكتروني لشركة التيسير للتمويل.

تتيح الشركة للعملاء من خلال طرق للسداد عديدة ومتنوعة.

مدة سداد مبلغ تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل يمكن أن تصل حتي 5 سنوات. الوثائق والمستندات اللازمة لاستكمال طلب تمويل السيارات بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة التيسير للتمويل رخصة قيادة سارية المفعول سعودية وذلك للاستفادة من تمويل السيارات بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة التيسير للتمويل. تقديم الهوية الوطنية لطالب التمويل السعودي أو هوية طالب التمويل المقيم. يلزم لاستكمال الطلب تقديم كشف حساب بنكي خاص بطالب التمويل وذلك لأخر ثلاثة أشهر. تقديم العنوان الوطني لطالب التمويل داخل المملكة العربية السعودية ، وذلك لاستكمال إجراءات طلب تمويل السيارات بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة التيسير للتمويل. يجب لاستكمال إجراءات طلب تمويل السيارات بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة التيسير للتمويل تقديم خطاب تعريف بالراتب الشهرى لطالب التمويل. إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية ، يجب تقديم شهادة التأمينات الاجتماعية. عمر شويل - جدة برنامج تمويل سيارتك بدون كفيل ولا تحويل الراتب والتقديم أونلاين - ثقفني

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