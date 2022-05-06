موقع استعلام نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني

نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجى بالعراق 2021/2022 جميع المحافظات ، ظهرت نتيجة الثالث المتوسط الخارجى عبر موقع وزارة التربية العراقية، ويمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة والدخول لموقع الوزارة والبحث من خلال المحافظات التي ظهرت بها النتيجة، هذا وقد نوهت وزارة التربية بضرورة عدم الاستعجال وسيتم عرض النتيجة لجميع المحافظات من خلال الموقع بالتتابع، وجاري رفع النتيجة بعد ألانتهاء من تصحيح ومراجعة جميع أوراق الامتحان لجميع الطلاب، وينتظر الطلاب وأولياء الأمور بالعراق ظهرو نتيجة الصف الثالث المتوسط الخارجى بالعراق هذه الأيام، ونستعرض لكم تفاصيل الخبر ومعرفة النتيجة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجى

بعد انتهاء امتحانات الثالث المتوسط الخارجى كان ينتظر الطلاب وأولياء الأمور ظهور النتيجة خلال ساعات من بعد انتهاء من أعمال التصحيح، خاصة وأن طلاب الصف الثالث المتوسط الخارجى كانوا قد انتهوا من اداء امتحانتهم فى الساعات القليلة الماضية كما صرح مصدر مسئول انه تم الانتهاء من التصحيح والمراجعة في اسرع وقت لأن عدد الطلاب قليل، وأن النتيجة لا تدعو للقلق، وان الوزارة ستراعي الظروف التي مرت على أبناءنا الطلاب في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، والخوف من انتشار الفيروس، ولهذا قررت وزارة التربية إتاحة النتيجة عبر موقع وزارة التربية وموقع نتائجنا حتي يستطيع طلاب الصف الثالث المتوسط الخارجى بجميع المحفظات الدخول من خلال المنزل لمعرفة النتيجة دون الحاجة للذهاب للمدرسة.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجى pdf

من خلال موقع وزارة التربية العراقية يمكن لجميع الطلاب معرفة النتيجة الأن من خلال الاسم ورقم الجلوس واتباع الخطوات التالية: