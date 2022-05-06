نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 وتردد القنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، يترقب عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، لقاء القمة بين فريقي ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الأسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا في النسخة الحالية بعد صعودهما للمباراة النهائية على حساب كل من فياريال الأسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي خلال منافسات المربع الذهبي للدور نصف النهائي التي تمت الأسبوع الجاري بنظام الذهاب والعودة وتأهل الفريقان للمباراة النهائية التي ستقام في العاصمة الفرنسية باريس خلال شهر مايو الجاري.

نتيجة مباراة ليفربول وفياريال الإسباني

نجح لاعبي الريدز في التأهل للمباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا بالعام الحالي، بعد الفوز على فريق فياريال الأسباني في مباراة الدور نصف النهائي بمجموع المبارتين بنتيجة 5-2، حيث استطاع لاعبي فريق ليفربول الإنجليزي في الفوز في لقاء الذهاب علي ملعب أنفيلد بنتيجة هدفين مقابل لاشي وفي لقاء العودة نجح لاعبي فياريال في تسجيل هدفين بالشوط الأول ومع بداية الشوط الثاني نجح لاعبي ليفربول في العودة للمباراة وتسجيل ثلاثة أهداف بالشوط الثاني لحجز ليفربول البطاقة الأولى في المباراة النهائية.

نتيجة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

وتابع الملايين في جميع أنحاء العالم المباراة المثيرة بين فريقي ريال مدريد الأسباني خلال الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا لعام 2022-2021، حيث تفوق فريق مانشستر سيتي في لقاء الذهاب على أرضه بنتيجة 4-3 وفي لقاء العودة ونجح اللاعب الجزائري رياض محرز في تسجيل هدف لفريق مانشستر سيتي ليمنح الضيوف فرصة للتأهل للدور النهائي ولكن نجح لاعبي ريال مدريد في العودة خلال الدقائق من المباراة وحسم اللقاء بعد الوصول للوقت الإضافي بنتيجة 3-1 لصالح فريق ريال مدريد، ليتأهل الفريق الأسباني للمباراة النهائية بمجموع المبارتين بنتيجة 6-5، ليواجه فريق ليفربول الإنجليزي.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2022

وحدد الاتحاد الأوروبي، موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، ومن المقرر أن تُقام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 بين ليفربول والفائز من مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي يوم السبت الموافق 28 مايو الجاري على ملعب دو فرانس بفرنسا في تمام الساعة التاسعة مساء السبت 28 مايو بتوقيت القاهرة.

تردد القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا 2022

ومن المقرر أن يتم بث مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بشكل حصري على شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، الناقل الحصري لبطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وذلك على التردد التالي: