here موقع الكشف عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 جميع الاقسام عبر موقع epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية pdf

موقع الكشف عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 جميع الاقسام نوافيكم بها الآن حيث الطلاب والسادة أولياء الأمور يباشرون بالبحث حول اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي بامكانكم الان الوصول إليها الكترونياً بشكل نوافيكم به الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

موقع الكشف عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

موقع الكشف عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 مؤشرات البحث على جوجل تتزايد بشكل كبير للغاية من قبل عشرات الآلاف من الطلاب والسادة أولياء الأمور حيث تعتبر نتائج القبول الموازي من النتائج التي بامكانكم اجراء الاستعلام عنها بمنتهى السهولة، حيث قد اعلنت رسمياً وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقية على اعلان ظهور تلك النتائج بالكشف عن قبول نحو 21 ألف طالب وطالبة على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وذلك من خلال الاسم الرباعي ورقم الامتحاني وغيرها من البيانات التي جاءت أمام الطلاب والطالبات، عليه نستعرض الان امام حضراتكم بمنتهي السهولة خطوات الاستعلام عن تلك النتائج اونلاين

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

بمنتهي السهولة الممكنة الان بامكانكم اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بمنتهي السهولة على النحو التالي:-

افتتح الان موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

البدء فى اختيار خدمات الكترونية من ثم قسم نتائج الطلاب

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي وذلك بتسجيل وتدوين اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

البدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج وذلك فور النقر على ايقونة عرض النتائج حتي تكون النتائج أمامكم على شكل ملفات pdf

شروط القبول الموازي بالعراق