نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر here موقع الكشف عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 جميع الاقسام عبر موقع epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية pdf في المقال التالي
موقع الكشف عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 جميع الاقسام نوافيكم بها الآن حيث الطلاب والسادة أولياء الأمور يباشرون بالبحث حول اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي بامكانكم الان الوصول إليها الكترونياً بشكل نوافيكم به الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز
موقع الكشف عن نتائج القبول الموازي 2021/2022
موقع الكشف عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 مؤشرات البحث على جوجل تتزايد بشكل كبير للغاية من قبل عشرات الآلاف من الطلاب والسادة أولياء الأمور حيث تعتبر نتائج القبول الموازي من النتائج التي بامكانكم اجراء الاستعلام عنها بمنتهى السهولة، حيث قد اعلنت رسمياً وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقية على اعلان ظهور تلك النتائج بالكشف عن قبول نحو 21 ألف طالب وطالبة على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وذلك من خلال الاسم الرباعي ورقم الامتحاني وغيرها من البيانات التي جاءت أمام الطلاب والطالبات، عليه نستعرض الان امام حضراتكم بمنتهي السهولة خطوات الاستعلام عن تلك النتائج اونلاين
خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
بمنتهي السهولة الممكنة الان بامكانكم اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بمنتهي السهولة على النحو التالي:-
- افتتح الان موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- البدء فى اختيار خدمات الكترونية من ثم قسم نتائج الطلاب
- البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي وذلك بتسجيل وتدوين اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني
- البدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج وذلك فور النقر على ايقونة عرض النتائج حتي تكون النتائج أمامكم على شكل ملفات pdf
شروط القبول الموازي بالعراق
- ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.
- بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.
- وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..
- اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر here موقع الكشف عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 جميع الاقسام عبر موقع epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية pdf على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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