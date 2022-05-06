للسعوديين والمقيمين.. كيفية شراء سيارة جديدة بالتقسيط من بنك الرياض والشروط المطلوبة 2022

يُتيح بنك الرياض لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية، خدمة الحصول على تمويل تأجيري للسيارات أونلاين 2022، ليتمكن أي عميل من اقتناء المركبة التي يرغب بها من خلال برامج تأجيرية مُتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وبشروط وإجراءات مُيسرة، فيما يأتي ذلك في إطار التيسير على المواطنين والمقيمين الراغبين في شراء سيارة جديدة دون دفع ثمنها بالكامل.

كيفية الحصول على تمويل تأجيري للسيارات من بنك الرياض 1443

ويمكن لأي مواطن أو مقيم في المملكة الحصول على تمويل تأجيري للسيارات من بنك الرياض 1443هـ، وذلك من خلال تقديم طلب أونلاين عبر الموقع الإلكتروني للبنك، وذلك على النحو التالي:

زيارة أي مستشار بيع لدى الوكلاء المعتمدين أو زيارة أحد الفروع المختارة لدى البنك أو الاتصال على 8001242020 من أي مكان في المملكة العربية السعودية، للاستفسار عن تفاصيل العرض، أو الذهاب إلى رابط موقع بنك الرياض الرسمي لمزيد من التفاصيل. تقديم تعريف بالراتب بتاريخ إصدار أقل من شهرين. إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية للسعوديين أو الإقامة سارية الصلاحية للوافدين. ملء نموذج طلب التمويل التأجيري للسيارات، وإحضار أصل رخصة القيادة سارية الصلاحية. كشف حساب لآخر 3 أشهر مُصدّق من البنك المحول إليه الراتب، وذلك عند اختيار التمويل بعدم تحويل الراتب إلى بنك الرياض، توفير شهادة تحويل الراتب عند اختيار التمويل مع تحويل الراتب إلى بنك الرياض. عرض سعر من الوكيل أو المعرض المعتمدين فقط لدى بنك الرياض.