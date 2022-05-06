شروط الضمان الاجتماعي للمطلقات 1443 ، تحرص المملكة دائماً على تقديم كل ما يخدم المواطن السعودي من خدمات ودعم مادي ومعنوي، ومن أفضل طرق الدعم التي تساعد بعض الفئات من السعوديين هي مؤسسة الضمان الاجتماعي التي انطلقت في المملطة وكان هدفها هو مساعدة المواطنين وتقديم معاش شهري يضمن لهم حياة مادية أفضل، ومن أكثر الفئات التي تم التركيز عليها من المؤسسة هم المطلقات الذين في حاجة إلى دعم أكبر، ونحن اليوم في موقع ثقفني سوف نتعرف أكثر على شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي خاصة للمطلقات.

شروط الضمان الاجتماعي للمطلقات 1443

قامت مؤسسه الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية بوضع بعض الخطوات اللازمة من كل سيدة مطلقه في الحصول على هذا المعاش المقدم من مؤسسه الضمان الاجتماعي وقد قدمت أيضاً خدمة كيفية الاستعلام للمطلقه عن مستحقاتها وكل ذلك من خلال الدخول على منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن الشروط التي تم وضعها والتي لابد أن تكون متوفرة المطلقات الراغبين في الحصول على المعاش المقدم من مؤسسة الضمان الاجتماعي ما يلي:

يجب أن يكون عمر السيدة المتقدمة بالطلب لا يقل عن 35 عام.

ان لا يتعدى عمرها عن الخمس والستون 65 عام.

لا يحق لمن تمتلك حساب بنكي أو أي عقارات أو أراضي زراعية أو أي دخل شهري ثابت أن تحصل على هذا المعاش.

لابد و أن تكون السيدة المطلقة صاحبة الطلب حاصله على الجنسية السعودية.

تكون مقيمة إقامة دائمة بالمملكة.

تكون السيدة مطلقه من زوج سعودي الجنسية.

لا يحق هذا المعاش لمن تشغل وظيفة في القطاعين العام والخاص.

كيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي

الجدير بالذكر أنه يوجد طريقة خطوات يمكن من خلالها الاستعلام عن الضمان الاجتماعي وهي كالتالي:

القيام بالدخول المباشر على الموقع الرسمي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

إدخال كافة البيانات المطلوبة ومنها (رَقَم الضمان الاجتماعي الخاص بصاحب الطلب، رقم السجل المدني، رمز التحقق).

على المستعلم القيام بالتأكيد على صحة جميع البيانات التي تم تسجيلها.

في حال كانت جميع البيانات المطلوبة الخاصة بالمستعلم صحيحة يتم الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

وبذلك يمكن للمواطن القيام بعملية الاستعلام عن مستحقاته بالضمان الاجتماعي بكل سهولة دون أي تعقيدات.

طريقة التواصل بأرقام مؤسسة الضمان الاجتماعي

قامت مؤسسة الضمان الاجتماعي المطور بوضع بعض الطرق المختلفة التي يتمكن المواطن من التواصل للاستعلام عن أي سؤال يريد الإجابة عليه ومنها أن يتم التواصل مع خدمة العملاء لمؤسسة الضمان الاجتماعي من خلال الأرقام التالية: