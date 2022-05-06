دونيتسك: إجلاء 178 شخصا من ماريوبول

جدة - نرمين السيد - وأوضح المقر، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أنه تم إجلاء هذه المجموعة اليوم الجمعة، وهم موجودون الآن فى مركز إيواء، أقامته وزارة الطوارئ فى دونيتسك.
يأتى ذلك بعد إعلان سلطات دونيتسك عن إجلاء 518 شخصا من ماريوبول إلى "بيزيمينويه"، خلال اليوم الماضى، ليصل إجمالى من تم إجلاؤهم فى هذا الاتجاه اعتبارا من يوم 5 مارس، إلى نحو 29 ألف شخص.
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