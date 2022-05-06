اليمن: مقتل مدنى جراء انفجار لغم فى الحديدة والعثور على حقل ألغام بمأرب

جدة - نرمين السيد - وقال المرصد، فى بيان أوردته قناة اليمن الفضائية، إن المواطن (محمد أحمد جربه، 38 عاما)، قتل بانفجار لغم أثناء رعيه للماشية فى منطقة "الزعفران" بمديرية الدريهمى جنوب مدينة الحديدة.

وأضاف المرصد أن المواطنين عثروا على حقل ألغام فى منطقة الصحالى بمديرية حريب جنوب مأرب (شمال شرق اليمن) كانت ميليشيا الحوثى الإيرانية قد زرعتها خلال فترة سيطرتها على المنطقة، ويتكون الحقل من ثلاثة أنساق من الألغام، وكان بعضها قد انفجر أثناء مرور عدد من الجمال فى المنطقة.

وتشير التقارير الرسمية إلى قيام مليشيا الحوثى الإرهابية بزراعة نحو مليونى لغم منذ بداية الحرب، وتسببت انفجارها بمقتل وإصابة الآلاف من المواطنين.