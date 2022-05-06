بروكسل تستضيف اجتماع تنسيق المساعدات الدولية للفلسطينيين الثلاثاء المقبل

جدة - نرمين السيد - تترأس وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفلدت، يوم الثلاثاء المقبل فى بروكسل، فعاليات الاجتماع الربيعى السنوى للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطينى (AHLC)، بهدف دعم الاقتصاد الفلسطينى.





ويستضيف الاجتماع الممثل السامى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى جوزيف بوريل، وعددا من كبار المسئولين على الساحتين الإقليمية والدولية ممن يهتمون بدعم الشعب الفلسطينى، وفقا لبيان نشرته دائرة العمل الخارجى للاتحاد الأوروبى اليوم الجمعة عبر موقعها الرسمى.

وأضاف البيان "منذ عام 1993، عملت لجنة (AHLC) كآلية تنسيق رئيسية على مستوى السياسة لتقديم المساعدة المالية للشعب الفلسطينى والتى تجمع كلا الطرفين، إسرائيل وفلسطين، ومجتمع المانحين، والغرض الرئيسى منه هو دعم رؤية حل الدولتين المتفاوض عليه من خلال المساهمة فى تنمية الاقتصاد الفلسطينى".