بروكسل تستضيف اجتماع تنسيق المساعدات الدولية للفلسطينيين الثلاثاء المقبل

ويستضيف الاجتماع الممثل السامى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى جوزيف بوريل، وعددا من كبار المسئولين على الساحتين الإقليمية والدولية ممن يهتمون بدعم الشعب الفلسطينى، وفقا لبيان نشرته دائرة العمل الخارجى للاتحاد الأوروبى اليوم الجمعة عبر موقعها الرسمى.
وأضاف البيان "منذ عام 1993، عملت لجنة (AHLC) كآلية تنسيق رئيسية على مستوى السياسة لتقديم المساعدة المالية للشعب الفلسطينى والتى تجمع كلا الطرفين، إسرائيل وفلسطين، ومجتمع المانحين، والغرض الرئيسى منه هو دعم رؤية حل الدولتين المتفاوض عليه من خلال المساهمة فى تنمية الاقتصاد الفلسطينى".
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