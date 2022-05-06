العالم اليوم - أوكرانيا.. حافلة مدنيين ثانية تغادر "مصنع الموت"

انتم الان تتابعون خبر أوكرانيا.. حافلة مدنيين ثانية تغادر "مصنع الموت" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 مايو 2022 07:18 مساءً - قالت وكالة الإعلام الروسية إن حافلة ثانية تقل 13 مدنيا، من بينهم طفل، غادرت الجمعة مصنع آزوفستال بمدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية، الذي تحاصره القوات الروسية.

وفي وقت سابق من الجمعة، نقل 12 شخصا من بينهم أطفال من المجمع الصناعي، إلى بلدة بيزيمين التي تسيطر عليها القوات الروسية.

وجاء ذلك بعد ساعات من اتهام أوكرانيا لروسيا بانتهاك وقف لإطلاق النار، استهدف إجلاء المدنيين المحاصرين تحت الأرض في المجمع.