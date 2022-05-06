نتيجة اللوتري الأمريكي 2022/2023 نتيجة قرعو أمريكا 2023 الهجرة العشوائية

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عمر شويل - جدة نتيجة اللوتري الأمريكي 2022 حيث ان هناك العديد من الأشخاص الذين ينتظرون اعلان نتائج الجرين كارد، ويبحثون عن نتائج اللوتري الامريكي 2022 حيث أنه سوف يتم اظهار اسماء الفائزين في القرعة العشوائية الأمريكية خلال الفترة الحالية وقبل أيام قليلة وذلك بعد ان صرحت بعض المصادر الموسوعة عن ذلك، من خلال موقع وزارة الخارجية الأمريكية الذي قد تم الإعلان عن فتح باب التقديم للهجرة الشرعية بداية من شهر أكتوبر الماضي وكانت مدة التقديم شهرا وقد تم نشر الشروط والضوابط والأوراق المطلوبة للقبول في والتقديم للجرين جادر الأمريكي وسوف نوضح تفاصيل هذا الموضوع خلال السطور التالية من خلال موقع ثقفني.

نتيجة اللوتري الأمريكي 2022

أكدت المصادر موثوقة عن أنه سوف يتم اعلان اسماء الفائزين بالجرين كارد العشوائيه لامريكا في ثمانية من شهر مايو لعام 2022، حيث إن موعد إعلان اللوتري الامريكي 2022 قد عقدت هذه المصادر من وزارة الخارجية الأمريكية إن هناك أكثر من ثلاث ملايين مشاركه من قبل العديد من الأشخاص المؤهلين من كافة أنحاء دول العالم.

نتيجة اللوتري الأمريكي 2022/2023

يعد برنامج اختيار الفائزين من خلال رابط نتيجة اللوتري الأمريكي 2022، حيث سوف يتم اختيار 55,000 شخص كل سنة للهجرة والإقامة الدائمة في أمريكا بالولايات المتحدة الأمريكية حيث يتم ذلك عن طريق تلقي بريد الكتروني يفيد بأن هذا الشخص فاز في اليانصيب الهجرة إلى أمريكا وتختم الرسالة بكلمة تهانينا، وسوف يتم الاعلان عن نتائج الهجرة السنوية إلى أمريكا من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لاعلان اللوتري الأمريكي عدد كبير من الأشخاص في مختلف البلاد العربية هو الذي يعد برنامج الولايات المتحدة الأمريكية تنظمه وزارة الخارجية الأمريكية، ويكون كل عام في شهر أكتوبر حيث يمكن لجميع المشاركين من كافة أنحاء دول العالم من يشاركوا في العملية لتحقيق امالهم واحلامهم من خلال الحصول على إقامة في الولايات المتحدة الأمريكية التي تمنح الأشخاص العديد من المميزات يحصل عليها الفائز بهذه القرعة.

نتيجة القرعه الامريكية

الضغط على الرابط الرسمي لموقع وزاره الخارجيه ثم الضغط على تسجيل الدخول والضغط على استمرار ثم نسخ الرقم التاكيدي الذي تم اخذه اثناء التسجيل بعد ذلك كتابه جميع البيانات المطلوبه والضغط علىsubmit.