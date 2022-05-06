نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي الحالات التي يتم فيها إسقاط وسحب الجنسية العمانية من الأشخاص في المقال التالي
الحالات التي يتم فيها سحب الجنسية العمانية من الأشخاص, قد وضحنا في مقال سابق عن شروط الحصول علي الجنسية العمانية, لنكمل في هذا المقال عن الأسباب التي قد تدفع الحكومة العمانية من سحب الجنسية العمانية من الأشخاص, فلابد علي كل الأشخاص الحظر في عدم الوقوع في هذه الحالات حتي لا يتم سحب الجنسية العمانية منهم.
حالات سحب الجنسية العمانية من الأشخاص الحاصلين عليها
هناك بعض الحالات الكثيرة التي قد تعرض الأشخاص لأن تقوم الحكومة العمانية من سحب الجنسية منهم, فلابد أن يقوم الأشخاص بقراءة هذه الحالات جيداً حتي لا يتعرضوا إلي سحب الجنسية منهم.
- أن يكون الشخص الذي يحمل الجنسية العمانية ينتمي إلي جماعة أو حزب أو تنظيم يمتلك فكرا يضر بمصالح سلطنة عمان.
- إذا كان لديه علاقات بدول أجنبية, وهذه العلاقات تضر بمصلحة سلطنة عمان.
- أن يكون لديه تواصل مع دولة أخر معاديه للحكومة العمانية أو لسلطنة عمان.
- إذا حصل الشخص هذه علي الجنسية العمانية بطريقة غير شرعية.
- إذا حصل علي حكم قضائي يخص أمن وسلامة سلطنة عمان, فيتم سحب الجنسية منه علي الفور.
- إذا حكم عليه خلال الخمس سنوات منذ حصوله علي الجنسية العمانية بأحكام قضائية في أكثر من قضية مختلفة.
- خلال العشر السنوات التالية لحصوله علي الجنسية إذا أقام خارج سلطنة عمان بمدة تزيد عن الست شهور بدون تصريح من الحكومة أو بدون مبرر مقنع فسيتم سحب منه الجنسية العمانية.
- ويجب العلم أنه حسب القانون العماني أنه إذا تم سحب الجنسية العمانية من الشخص الذي تم منحه إياه فلن يتمكن من الحصول عليه مره أخري, ولكن إذا سقطت من عليه الجنسية العمانية وعند ذهاب أسباب سقوط الجنسية عنه فإنه قد يتمكن من استعادة الجنسية العمانية مرة أخرى.
خطوات الحصول علي الجنسية العمانية
- الدخول علي نوع وزارة الداخلية العمانية.
- الضغط علي خيار الخدمات.
- قم بعد ذلك بالضغط علي طلبات الحصول علي الجنسية.
- قم بتسجيل الدخول واتباع الخطوات التالية لذلك لإكمال عملية تقديم طلب الحصول علي الجنسية العمانية عبر موقع وزارة الداخلية العمانية.
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