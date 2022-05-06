نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصم 21% على آيفون 11 وخصومات جبارة على أجهزة أخرى في المقال التالي

آيفون 11 هو أحد أقوى هواتف شركة آبل الأمريكية وتقدم آبل في هذا الهاتف اختيارات متميزة وإمكانيات خرافية ومن بين أهم هذه الإمكانيات المعالج A13 الذي يقدم تجربة أداء سريعة في التصفح وفي الألعاب وكذلك في الاستعمال اليومي للهاتف، وتقدم مكتبة جرير خصم قوي على الهاتف بنسبة تتجاوز الـ20% على نسخة الهاتف ذات الذاكرة 128 جيجا بايت. خصم 21% على آيفون 11 وخصومات جبارة على أجهزة أخرى سعر هاتف آيفون 11 بمساحة 128 جيجا بايت بعد الخصم هو 2599 ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه سعر الهاتف قبل حصوله على الخصم هو 3299 ريال.

اللون المتاحة ضمن العرض من مكتبة جرير هي البنفسجي والأخضر والأسود والأبيض. مواصفات هاتف iphone 11 في المملكة العربية السعودية مساحة ذاكرة التخزين الداخلية 128 جيجا.

وفي الوقت نفسه مقاس الشاشة هو 6.1 بوصة.

دقة وضوح الكاميرا الرئيسية 12+12 ميجا بكسل.

كذلك الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجا بكسل. إمكانيات iphone 11 الهاتف الجبار ذو المواصفات الرائعة نظام تشغيل الهاتف ios 13.

وفي الوقت نفسه الهاتف يحتوي على شريحة نانو وكذلك شريحة أخرى إلكترونية.

يحتوي الهاتف على إمكانية الشحن اللاسلكي.

الهاتف يدعم الشحن السريع.

وفي الوقت نفسه الكاميرا الرئيسية تأتي بفلاش.

كذلك تحتوي شاشة الهاتف على طبقة حماية قوية لمقاومة الصدامات.

وزن الهاتف هو 194 جرام وهو وزن جيد للإمساك باليد الواحدة.

الهاتف يدعم الميكروفون الذي يعمل على عزل الصوت أثناء إجراء المكالمات أو استقبالها. باقي مواصفات الهاتف iphone 11 يدعم الهاتف التعرف على الوجه باستخدام مستشعر بصمة الوجه الذي يتواجد بحوار كاميرا السلفي.

وفي الوقت نفسه سعة البطارية هي حوالي 3200 مللي أمبير.

الهاتف يدعم الإصدار الأقوى من البلوتوث في جميع هواتف العالم وهو بلوتوث 5.

شحن الهاتف بقوة 18 واط وهو شحن سريع 50% من شحن البطارية في نصف ساعة.

علبة الهاتف لا تحتوي على الشاحن وتحتوي على وصلة الشحن.

دقة الشاشة هي دقة عالية ويدعم الهاتف الاتصال القريب من أجهزة آيفون الأخرى.

وفي الوقت نفسه آيفون 11 مقاوم للماء. سعر شاحن iphone 11 الهاتف في مكتبة جرير هناك ماركات مختلفة تبدأ من 200 ريال وحتى 500 ريال.

وفي الوقت نفسه يمكنك الاتصال على الرقم التالي للاستعلام والرقم هو: 920000089. عمر شويل - جدة خصم 21% على آيفون 11 وخصومات جبارة على أجهزة أخرى - ثقفني

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