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عمر شويل - جدة برنامج مساكن من مؤسسة التقاعد تعرف على طريقة التقديم للحصول عليه والمستندات. حيث إنه كما هو المعهود من قبل الحكومة السعودية بتقديمها لمختلف الخدمات لمواطنيها داخل المملكة العربية السعودية. كما توفر للمواطن صور عديدة للدعم و المساعدة سواء كان هذا الدعم مادي أو معنوي. وتعتبر المؤسسة العامة للتقاعد من أهم مؤسسات الدولة التي تعمل على تقديم المساعدات للمواطنين. وبوجه خاص يتم تقديم المساعدات والدعم من قبل المؤسسة لمن وصل إلى سن التقاعد. وذلك من أجل تقديم له يد العون لكي يتمكن من توفير مختلف احتياجاته الشخصية. ويعتبر برنامج مساكن من أهم هذه البرامج المساعدة. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض التفاصيل الخاصة بالبرنامج وكذلك طريقة التقديم للحصول عليه وأهم الأوراق المطلوبة له. كما يمكنك التعرف أيضاً على هل ستزيد رواتب المتقاعدين داخل المملكة 1443 وما هو موعد صرف راتب التقاعد.

برنامج مساكن من مؤسسة التقاعد

تقدم المؤسسة العامة للتقاعد داخل المملكة العربية السعودية الكثير من المساعدات للمواطنين وبوجه خاص للمتقاعدين. لكي يتمكن المواطن السعودي بعد تقاعده من الوظيفة التي كان يعمل بها من الحصول على المساعدة. وذلك لكي يتمكن المتقاعد من التغلب على ظروف الحياة العصيبة وعيش حياة اجتماعية جيدة واقتصادية أيضاً. ومن بين هذه الخدمات فقد قدمت المؤسسة العامة للتقاعد برنامج مساكن الذي يتم تقديمه من أجل تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. كما يعمل على مساعدة من تتوافر لديه الشروط من توفير سكن له. كما يساهم البرنامج في تقديم الكثير من الحلول التمويلية العقارية للعديد ممن تم إحالتهم للتقاعد.

طريقة التسجيل للحصول على البرنامج

كما إنه لكي يتمكن المواطن من الاستفادة بالمزايا التي يقدمها البرنامج يجب عليه أولا القيام بالتسجيل به. ويمكننا عرض الخطوات المطلوبة للتسجيل في البرنامج كما يلي:

أولاً يجب القيام بالدخول على الصفحة الإلكترونية الخاصة بمنصة دار التملك الخاضعة للمؤسسة العامة للتقاعد. ثم الضغط على قدم الآن ثم كتابة رقم الهوية الوطنية وكذلك رقم الهاتف وتاريخ الميلاد القيام بتعبئة النموذج الخاص بالطلب إرفاق جميع المستندات المطلوبة ثم دفع الرسوم المطلوبة وأخيراً إرسال الطلب.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في برنامج مساكن

كما هناك مجموعة من المستندات والأوراق التي يجب أن يتم توافرها لكي يتم الموافقة على التسجيل في البرنامج. ويمكننا عرض هذه الأوراق كما يلي:

صورة الهوية الوطنية وكذلك صورة بطاقة العائلة

شهادة تعريف الراتب من قبل جهة العمل

نموذج الحساب البنكي لأخر ستة أشهر

نموذج خصم مباشر كما يتم توقيعه من قبل البنك

صورة من صك العقار

وكذلك رخصة البناء ورسم كروكي للعقار

صورة الهوية الوطنية لصاحب العقار.

مزايا برنامج مساكن من مؤسسة التقاعد

كما يعتبر برنامج برنامج مساكن من أحد أهم البرامج التي تقدمها الحكومة وذلك بسبب الكثير من المزايا التي يوفرها البرنامج كما يلي: