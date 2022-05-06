نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1443 / وزارة الحج تعلن موقع تسجيل حجاج الداخل والإجراءات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، أصبح محل بحث كبير الآن من ملايين السعوديون داخل المملكة، وكذالك المقيمين المسلمين داخل الأراضي السعودية، بعد أن أعلنت اليوم وزارة الحج والعمرة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، عن قرب إعلان إجراءات وضوابط الحج لهذا العام 1443، للتسجيل عبر البوابة الإلكترونية لحجاج الداخل وهي الموقع الرسمي الذي أنشأته وزارة الحج للسعوديون والمقيمين، للتسجيل من خلاله للحصول على تصريح الحج هذا العام كما حدث خلال الأعوام الماضية.

حجز واستخراج تصريح الحج للسعوديون والمقيمين داخل المملكة، وفرتها الوزارة إلكترونياً من خلال أتاحت البرامج المختلفة للحج، التي تلبي رغبات الحجاج المختلفة ومستوياتهم الاقتصادية والمادية، من خلال الدخول وتحديد البرنامج ودفع قيمة الحملة إلكترونياً، والحصول على التصريح وهذا يتماشى مع التحول الرقمي الذي تنشده الحكومة السعودية، وفق رؤية المملكة الإستراتيجية 2030.

وزارة الحج والعمرة السعودية

تؤكد #وزارة_الحج_والعمرة أنّ إعلان إجراءات التقديم من داخل المملكة؛ لحجّ عام 1443هـ ستعلن قريبًا، عبر موقع الوزارة الرسمي:https://t.co/81uKNBroBb وتأمل الوزارة من عموم الراغبين في الحجّ من داخل المملكة؛ عدم التعامل مع أيّ مواقع مشبوهة تروّج للحجّ، أو لخدمات التسجيل فيه. — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) تؤكد #وزارة_الحج_والعمرة أنّ إعلان إجراءات التقديم من داخل المملكة؛ لحجّ عام 1443هـ ستعلن قريبًا، عبر موقع الوزارة الرسمي:https://t.co/81uKNBroBb



وتأمل الوزارة من عموم الراغبين في الحجّ من داخل المملكة؛ عدم التعامل مع أيّ مواقع مشبوهة تروّج للحجّ، أو لخدمات التسجيل فيه. — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) May 6, 2022

كما جاء في إعلان الوزارة على تويتر تناشد الوزارة المواطنين والمقيمين، عدم التعامل مع المواقع غير الرسمية، التي تروج لموسم الحج أو التسجيل به وقالت الوزارة أن كافة الضوابط والإجراءات سوف تعلن قريباً، وسوف يتم إعلان وقت تفعيل رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل للدخول ،والتسجيل من خلال إتباع الخطوات البسيطة التالية.

رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1443

الدخول على البوابة الإلكترونية الموحدة localhaj.gov.sa .

. أختار حجز الخدمات ثم أنقر على أيقونة طلب حجز.

حدد الحملة أو البرنامج الذي ترغب في الحج من خلاله.

قم بتسجيل البيانات الشخصية المطلوبة وتحرى الدقة في البيانات.

قم بدفع قيمة البرنامج إلكترونياً عن طريق سداد ثم بعد الدفع يتم إصدار تصريح الحج.

البوابة الإلكترونية الموحدة لحجاج الداخل

هي الموقع الإلكتروني الذي أنشأته وزارة الحج والعمرة السعودية، لتقديم خدمات الحج لضيوف الرحمن ويقدم الموقع العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين، وأهم الخدمات التي يقدمها ما يلي.