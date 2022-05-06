أحدث كودات ببجي 2022 اكواد ببجي لاسترداد الهدايا والشدات من موقع Midasbuy الرسمي

أحدث كودات ببجي 2022 الغير مستعملة والتي لا يمكن الاستمرار في اللعب بدونها وهي عبارة عن أرقام وحروف كبيرة وصغيرة، يقوم الموقع الرسمي للعبة بتنزيلها عملا منه في انتشار تلك اللعبة وتعلق اللاعبين بها، وهي تعطي عدد كبير من الشدات وكذلك الهدايا والتي تتمثل في الملابس الأسطورية والخرائط المتقدمة والأسلحة المتطورة كالدبابات والمدرعات والعديد من أنواع الأسلحة الخفيفة والتي تساعد اللاعب على البقاء حيا.

موقع كودات ببجي

يكفل الموقع الرسمي Midasbuy الاستمرار في لعبة ببجي دون الحاجة إلى الشحن وتكلفة مالية من خلال نسخ الكود في المكان المخصص له بالموقع ويتم تنزيل تلك الأرقام والحروف عبر الموقع الرسمي ويتم اللعب بعد الاستبدال، ولابد من معرفة أن تلك الاكواد لها مدة صلاحية معينة لا يمكن استخدامها بعدها ولكل دولة اكواد معينة خاصة بها فلا يمكن استخدام اكواد الشرق الأوسط في أوروبا والعكس، ويحصل اللاعب بعد الاستبدال على هدايا كثيرة مثل الأسلحة ومستحضرات التجميل والحقائب الخاصة والخرائط وغيرها.

اكواد استرداد ببجي 2022

هناك العديد من اكواد ببجي 2022 والتي يتم الاستفادة منها عن طريق استبدالها عبر الموقع الرسمي Midasbuy من خلال عدة خطوات وهي:

اولا تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص وهو موقع Midasbuy.

ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة.

كتابة ID الخاص باللاعب في المكان المخصص له بالموقع بطريقة صحيحة.

ثم كتابة الكود المراد استبداله مع تحري الدقة.

كتابة رمز التحقق المرسل إلى رقم الجوال ثم التأكيد على أنك إنسان ولست روبرت.

ثم الاستمرار حتى تتأكد من إتمام عملية الاستبدال.

ببجي ريديم كود

من أهم الاكواد الخاصة بلعبة ببجي ريديم كود ما يلي:

TEMDKNP5TDO.

BOBR3IBMTO.

BDNKUPRMF4.

DKJU9GTDSM.

EKJONARKJO.

BBVNZBZ4M9.

BMTDZBZPRD.

DKJU9GTDSM.

DKJU8LMBPY.

UCBYSD800.

EKJONARKJO.

BBVNZBZ8M9.

ومن السهل جدا استرداد تلك الاكواد الخاصة بلعبة التشويق والإثارة PUBG من خلال الموقع الرسمي الخاص من خلال خطوات سهلة مع مراعاة الدقة.

كودات ببجي 2022