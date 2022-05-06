المستندات المطلوبة لدعم ريف للعاطلين عن العمل وطريقة التسجيل

دعم ريف للعاطلين عن العمل، فقد قامت الحكومة السعودية بتقديم عدد كبير من البرامج الحكومية المشمولة بالدعم المالي للمواطنين والمواطنات وتقديم الخدمات والبرامج المجانية لصالح المجتمع، وتعمل بعض البرامج على زيادة الخدمات الإنتاجية وتوفير العمل الحر للمواطنين العاطلين عن العمل، وإعطائهم مبلغ مالي يساعدهم على الحياة، لمن يرغب بالعمل الحر بالمهنة التي يمتهنها، في أغلب المجالات مثل المجال الزراعي، والصناعي والحرفي، وهناك شروط ومستندات يجب توافرها حتى تحصل على الدعم المالي.

المستندات المطلوبة لدعم ريف للعمل الحر

يجب أن يتم تقديم الهوية الوطنية للمواطن السعودي أو المواطنة السعودية، وأن يكون العمر لا يقل عن 18 عاما ولا يتخطى 70 عاما، تقديم مستند يثبت أن الدخل الشهري لا يتخطى عن 6000 ريال، دعم ريف وحساب المواطن، وأن يكون المتقدم عاطل عن العمل، تقديم كشف حساب بنكي باسم المستفيد، ووثيقة العمل الحر والتي يتم إصدارها من خلال المنصة الإلكترونية للعمل الحر، وذكر المهنة التي تريد أن تمتهنها، الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية، وأن يقدم ما يفيد بأنه سوف يقوم بإدارة العمل بيده، ويكون الدعم مشمول في المنطقة السكنية التابع لمحل سكنة، وسوف يتم منح المتقدم مبلغ مالي يصل إلى 54 ألف ريال سنويا لمشروع أو ثلاثة مشاريع، ويتم إرسال مختص لمعاينة المشروع، والمبلغ بما يعادل شهريا 4,500 ريال.

طريقة التسجيل في دعم ريف

حتى تحصل على الاستفادة من دعم ريف إذا كنت عاطل عن العمل يمكنك إحضار جميع الأوراق والمستندات المطلوبة، والدخول إلى الموقع الإلكتروني لدعم ريف وأتباع باقي التعليمات ومتابعة المتطلبات، وإنشاء حساب جديد باسم المتقدم، ويتم ذلك بإدخال رقم الهاتف المسجل بأبشر، وكتابة البيانات صحيحة من تاريخ الميلاد واختيار رقم سري خاص بك، وسوف يتم إرسال رسالة بكافة التفاصيل للمستفيد، واختيار البرنامج المناسب لك من خلال برنامج ريف، وسوف يتم متابعة طلبك والتأكد من أهلية المتقدم، وإرسال المبلغ إليك أو إلغاء الطلب، ويهدف برنامج ريف إلى تنمية المستوى الزراعي وتحسينه، كما أنه يهدف إلى زيادة فرص العمل الحر للشباب والمتقاعدين وللنساء، كما أنه لا يتأثر أي من البرامج الحكومية الأخرى بدعم ريف مثل حساب المواطن أو تمهير.