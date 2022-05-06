نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول شهادة تقدير سن في عمان لاستخراج بطاقة شخصية أو جواز سفر في المقال التالي
شروط الحصول علي شهادة تقدير سن من شرطة عمان لاستخراج بطاقة, يوجد الكثير من الأشخاص الذين لا يملكون شهادة ميلاد ومتواجدين داخل سلطنة عمان ويريدون أن يقوموا باستخراج بطاقة شخصية أو جواز سفر لأول مرة, لذلك فقد وفر موقع شرطة عمان خدمة تمكن الأشخاص من التقدم بطلب للحصول علي شهادة تقدير سن لاستخراج جواز سفر أو بطاقة شخصية, وعلي الراغبين في القيام بالحصول إلي شهادة تقدير السن أن يقوموا بالاطلاع الشروط التي حددتها شرطة عمان لاستخراج الشهادة.
شروط استخراج شهادة تقدير سن من شرطة سلطنة عمان
كتبت شرطة سلطنة عمان عبرها موقعها الإلكتروني عن الشروط التي تم تحديدها من أجل أن يتمكن الأشخاص الذين لا يملكون شهادة ميلاد من استخراج شهادة تقدير سن من اجل استخراج بطاقة شخصية أو جواز سفر لأول مرة.
- أن يقوم الشخص بالحضور شخصياً إلي شركة سلطنة عمان, وذلك حسب وجود اقرب مركز شرطة بجانب الشخص المتقدم.
- أن يقوم بإحضار نموذج طلب استخراج شهادة تقدير سن لأول مرة من شرطة سلطنة عمان, وان يقوم بملء هذه الاستمارة بطريقة صحيحة ودقيقة حتي لا يتم كتابة أي معلومات خاطي قد تعرضه لأي عقوبات فيما بعد.
- أن يقوم بإحضار معه صورة شخصية, وذلك عند ذهابه إلى مركز شرطة سلطنة عمان.
خطوات الحصول علي شهادة تقدير سن من شرطة سلطنة عمان
يمكن أن يقوم الشخص الذي لا يملك شهادة ميلاد باتباع بعض الإجراءات والخطوات التي تمكنه فيما بعد من استخراج شهادة تقدير سن بطريقة صحيحة من شرطة سلطنة عمان.
- ذهاب صاحب الطلب إلي أمن السجل المدني وطلب منه أن يحصل علي طلب استخراج شهادة تقدير سن لأول مرة.
- بعد ذلك قيام الشخص صاحب الطلب بكتابة وملء الطلب الذي حصل عليه من أمين السجل المدني بطريقة صحيحة ومكتملة ودقيقة ولا يترك في النموذج أي خانة غير مكتملة.
- يقوم بأخذ النموذج هذا واعتماده من الشيخ و الوالي.
- ثم يذهب إلي الإدارة العامة للأحوال المدنية لاعتماد الطلب الذي يملكه.
- أخذ هذا الطلب إلي وزارة الصحة لأعطاه شهادة تقدير السن.
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