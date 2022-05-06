الاتحاد الأوروبى يعتمد تفويضا بشأن حفظ الأدلة الخاصة بالجرائم الدولية

جدة - نرمين السيد - اعتمد المندوبون الدائمون لدى الاتحاد الأوروبى، اليوم الجمعة، تفويضا بشأن القواعد الجديدة للسماح لوكالة "يوروجست" بحفظ وتحليل وتخزين الأدلة المتعلقة بالجرائم الدولية الأساسية، مثل جرائم الحرب.





وذكر بيان نشرته دائرة العمل الخارجى للاتحاد الأوروبى، عبر موقعها الرسمى، أنه "فى أعقاب العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، تعين علينا إدراك أن الجرائم قد ارتكبت وما زالت ترتكب فى أوكرانيا.. وسيتخذ الاتحاد الأوروبى، على وجه السرعة، جميع التدابير اللازمة لضمان محاسبة أولئك الذين ارتكبوا تلك الجرائم فى أوكرانيا".

وأضاف البيان، أن أجهزة النيابة العامة فى المحكمة الجنائية الدولية وفى العديد من الدول الأعضاء، وكذلك فى أوكرانيا، بدأت تحقيقات بشأن هذه الأحداث، ويعد التنسيق وتبادل الأدلة بين سلطات الإدعاء فى مختلف الولايات القضائية أمرا مهما لضمان فعالية هذه التحقيقات، بالإضافة إلى ذلك، وبسبب الأعمال العدائية المستمرة، هناك خطر يتمثل فى عدم إمكانية تخزين الأدلة المتعلقة بجرائم الحرب بأمان على أراضى أوكرانيا، وبالتالى من المناسب إنشاء مخزن مركزى فى مكان آمن.

وأشار البيان إلى أنه سيسمح مشروع القواعد الجديدة لـ "يورو جست"، وهى وكالة تابعة للاتحاد الأوروبى تتعاون قضائيا فى المسائل الجنائية ومقرها فى لاهاى، بتخزين وحفظ الأدلة المتعلقة بجرائم الحرب، بما فى ذلك صور الأقمار الصناعية والصور ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية وملفات الحمض النووى وبصمات الأصابع ومعالجة وتحليل هذه الأدلة، بالتعاون الوثيق مع "اليوروبول"، ومشاركتها مع السلطات الوطنية والدولية ذات الصلة، بما فى ذلك المحكمة الجنائية الدولية.