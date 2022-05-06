جدة - نرمين السيد - أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريشت، اليوم الجمعة، أن بلادها ستسلم سبعة مدافع "هاوتزر" ذاتية الدفع إلى أوكرانيا هذا فضلا عن خمسة مدافع من نفس الطراز تم التعهد بالفعل بتقديمها.





وأضافت الوزيرة، فى تصريحات للصحفيين، فى بلدة سلياتش السلوفاكية، حيث من المفترض أن تلتقى بنظيرتها الهولندية فى وقت لاحق اليوم، أن تدريب القوات الأوكرانية على أسلحة المدفعية يمكن أن يبدأ الأسبوع المقبل فى ألمانيا. يشار إلى أن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، قد أطلق الخميس، حملة عالمية إلكترونيا لجمع تبرعات لأوكرانيا، وقال فى مقطع فيديو على تويتر: "أنه يمكن للجميع التبرع بالأموال لمساعدة المدافعين عنا وإنقاذ المدنيين وإعادة بناء أوكرانيا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألمانيا تسلم 7 مدافع «هاوتزر» ذاتية الدفع إلى أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.