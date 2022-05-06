بوجدانوف يبحث مع سفير دمشق لدى موسكو التسوية الشاملة فى سوريا

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، فى بيان مقتضب أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، "أنه تم خلال اللقاء مناقشة تطورات الوضع فى سوريا وما حولها، مع التركيز على مهام المضى قدما نحو تسوية شاملة فى الجمهورية السورية فى إطار صيغة أستانا".
كما تم بحث، بحسب البيان، بعض القضايا الملحة الخاصة بالتعاون الروسى السورى متعدد الأوجه، بما فى ذلك جدول الاتصالات الثنائية.
وكان بوجدانوف قد أعلن أمس الخميس أنه تم الاتفاق بشكل أولى على عقد الاجتماع المقبل حول سوريا بصيغة "أستانا" أواخر الشهر الجارى بكازاخستان.
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