الدفاع اللبنانية: تجميد تراخيص حمل الأسلحة على كل الأراضى اعتبارا من الغد

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع اللبنانية تجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على كافة الأراضى اللبنانية اعتبارا من الغد وحتى إشعار آخر، وذلك بالتزامن مع الانتخابات النيابية التى بدأت مرحلتها الأولى بالخارج اليوم وتجرى بالداخل فى 15 مايو الجارى.





وأكدت وزارة الدفاع اللبنانية أن مخالفة هذا القرار يعرض مرتكبها لأشد العقوبات، موجهة التكليف لقيادة الجيش اللبنانى بتنفيذ أحكامه بصرامة وإحالة المخالفين للقضاء العسكرى. واستثنت وزارة الدفاع من هذا القرار تراخيص حمل الأسلحة بصفة رسمية الممنوحة للوزاراء والنواب الحاليين والسابقين ومرافقيهم والقضاة والمدراء العامين فقط ومرافقى رؤساء الأحزاب ورؤساء الطوائف الدينية، على أن يقتصر حمل السلاح عندما يكونوا برفقة الشخصية فقط. كما استثنى القرار تراخيص حمل الأسلحة للدبلوماسيين وموظفى السفارات الأجنبية وتراخيص حمل الأسلحة بصفة غرفة عسكرية. وانطلقت اليوم المرحلة الأولى لتصويت اللبنانيين فى الخارج فى 10 دول على أن تجرى المرحلة الثانية بعد غد الأحد فى 48 دولة، فيما تنعقد فى الداخل يوم 15 مايو المقبل. وشهد لبنان مؤخرا عددا من الحوادث المرتبطة بحمل السلاح الذى يثير انتشاره القلق وخصوصا مع تصاعد التوتر الانتخابى بين المتنافسين فى الانتخابات النيابية.

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