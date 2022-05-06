اقتصاديون روس: قرار أوبك زيادة إنتاج النفط تدريجيا يحافظ على ارتفاع أسعاره

جدة - نرمين السيد - وتخطط الدول الأعضاء فى المجموعة لزيادة إنتاج النفط بمقدار432 ألف برميل يوميا فى يونيو 2022.

ويعتقد الخبراء، أن الخطوة ستفيد روسيا لأنها لا تفرض التزامات مستحيلة على البلاد فيما يتعلق بزيادة الإنتاج.

من جانبها، أشارت ناتاليا ميلشاكوفا،المحللة الاقتصادية لصحيفة إزفستيا الروسية اليوم الجمعة، إلى أن العامل الرئيسى الذى يؤثر على أسعار النفط هو توازن العرض والطلب.

ويتزايد الطلب على النفط فى الوقت الحالى حيث يتعافى الاقتصاد العالمى من جائحة فيروس كورونا، وأضافت الخبيرة فى الوقت نفسه، أن المعروض النفطى محدود نوعا ما، ويرجع ذلك أساسا إلى العقوبات المفروضة على روسيا.

وأكد المدير التنفيذى لإدارة سوق رأس المال فى شركة يونيفر كابيتال،أرتيم توزوف، أنه نظرا لعدم اليقين الجيوسياسى، فإن إمكانية التنبؤ بقرارات أوبك + تمنع ارتفاعا حادا فى الأسعار، والذى كان من الممكن أن يكون حتميا وسط قرارات الاتحاد الأوروبى. وأشار الخبير إلى أن ارتفاع الأسعار بشكل أكبر كان سيجعل أسعار النفط لا يمكن تحملها بالنسبة لبعض العملاء.

وأشار المحلل فى شركة فينام للخدمات المالية فى روسيا، ألكسندر بوتافين، إلى أن العامل الآخر الذى منع من ازدياد الأسعار هو تحرك دول وكالة الطاقة الدولية لإطلاق كميات كبيرة من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية.

وكانت وكالة الطاقة الدولية أعلنت عن بيع 120 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات لكن ذلك يمثل أقل من واحد فى المائة من الاستهلاك العالمى، لذا سيكون من الصعب إيقاف الأسعار تماما عن الارتفاع فى الأشهر المقبلة ويمكن أن يصل النفط إلى 115-120 دولارا للبرميل- حسب تقديرات المحلل المالى لشركة "بيت ريفر" فلاديسلاف أنتونوف.