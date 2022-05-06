العالم اليوم - كعكة إيرادات أفلام العيد في مصر.. من حصد نصيب الأسد؟

انتم الان تتابعون خبر كعكة إيرادات أفلام العيد في مصر.. من حصد نصيب الأسد؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 مايو 2022 06:21 مساءً - توزع النصيب الأكبر من كعكة إيرادات أفلام عيد الفطر في السينما المصرية على 3 أفلام، حققت إجمالا نحو 42 مليون جنيه، وهو ما اعتبر "قفزة" تنعش هذه الصناعة التي عانت خلال أزمة وباء "كورونا".

والأفلام الثلاثة المتصدرة هي "واحد تاني" بطولة أحمد حلمي وروبي، و"العنكبوت" لأحمد السقا ومنى زكي، و"زومبي" لعلي ربيع.

وجاء فيلم "واحد تاني" في الصدارة محققا إيرادات وصلت حتى الآن إلى أكثر من 20 مليون جنيه، ويشارك في بطولته بجانب حلمي وروبي الفنانون سيد رجب وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين ونور إيهاب وأحمد مالك ومحمد التاجي وعمرو وهبة ومحمود حافظ، وهو من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير.

أما فيلم "العنكبوت" فحل في المركز الثاني بإيرادات تجاوزت 13 مليون جنيه، وبجانب السقا ومنى زكي يشارك فيه ظافر عابدين وريم مصطفى ومحمد لطفي ويسرا اللوزي وزكي فطين عبد الوهاب، وهو تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

واحتل "زومبي" المرتبة الثالثة بإيرادات تخطت 8 ملايين جنيه، وإضافة لربيع يشارك فيه حمدي الميرغني وكريم عفيفي وهاجر أحمد ومحمد محمود ودينا محسن (ويزو) وأوتاكا، والفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، وإخراج عمرو صلاح.

عودة جيدة

وفي تقدير الناقد الفني محمد عبد الرحمن، يمثل "واحد تاني" عودة جيدة لحلمي بعد إخفاقات تعرض لها في أعمال مثل "خيال مآتة" و"لف دوران"، ويرى أن الفيلم "يقوم على فلسفة تعرف الإنسان على ذاته، حيث لا يجب أن يترك نفسه للواقع والظروف المحيطة".

وفيما يخص الانتقادات الموجهة له بشأن بعض الإيحاءات، يقول عبد الرحمن لموقع "دوت الخليج"، إن "هذه الانتقادات مبالغة إلى حد كبير، وربما يرجع ذلك إلى أن الجمهور أصبح محافظا أكثر مما كان عليه، ولا أعتقد بأن الإيحاءات التي أثارت البعض تمثل مصدرا للقلق، وبعد انتهاء عرضه في السينما ستعرضه شاشات التلفزيون، ولن يثير أي رد فعل سلبي".

غير أن عبد الرحمن أخذ على الفيلم ما اعتبره "ضعف بناء بعض الشخصيات وعدم استثمار مشاركة روبي وعبد الجليل بالقدر الكافي"، مشيرا إلى أن "الشخصية الوحيدة التي قُدمت بشكل جيد بالإضافة إلى شخصية حلمي، كانت التي جسدها مالك".

وحول الإيرادات، يرى الناقد الفني أنها "تعتبر جيدة بعد سنوات من معاناة صناعة السينما"، ويؤكد أن حصول فيلم "واحد تاني" على المركز الأول أمر طبيعي لأن "حلمي له جمهور كبير، والجمهور خرج من رمضان يبحث عن الكوميديا التي قدمها الفيلم".