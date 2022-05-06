تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي بنظام نور noor

تسجيل طلاب الصف الأول، حيث يبحث الكثير من المواطنين وأولياء الأمور في المملكة العربية السُّعُودية عن طريقة تسجيل الطلاب في نظام نور وذلك للصف الأول الابتدائي، فمع قرب انتهاء العام الدراسي الحالي، حيث يستعد الكثيرون لتسجيل أبناءهم من خلال النظام الإلكتروني نظام إلكتروني من أجل تسجيلهم بالصف الأول الابتدائي من أجل الدراسة في العام الدراسي المقبل، وقد وفرت وزارة التعليم في المملكة نظام نور الإلكتروني الذي من خلاله يتم توفير عدد كبير من الخِدْمَات الإلكترونية والخدمات التعليمية التي تخص الطلاب والهيئة التدريسية وأولياء الأمور، ومن خلال خطوات إلكترونية سوف نوضح لكم طريقة تسجيل طلاب الصف الأول بنظام نور.

تسجيل طلاب الصف الأول بنظام نور

وزارة التعليم بالسعودية قد وفرت لأولياء الأمور تسجيل الطلاب والطالبات بواسطة نظام نور التعليمي بشكل إلكتروني سريع بدون الحاجة للذهاب لمقر المدرسة من أجل تسجيل الطلاب، وهو ما ساعد أولياء الأمور لإجراء التسجيل بشكل سهل، ويستطيع ولي أمر الطالب بواسطة حسابه في نظام نور التعليمي تقديم طلب من أجل التسجيل في المدرسة بشكل أونلاين للابن أو الابنة، ويتم ذلك من خلال عبر تطبيق الخطوات الآتية:

يجب الدخول إلى منصة نور من خلال الرابط التالي: تسجيل دخول.

الدخول من خلال حساب ولي الأمر.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

إدراج رمز التحقق في المكان الخاص بذلك.

النقر على تسجيل الدخول.

النقر علي صفحة تسجيل الأبناء.

تحديد الاختيار علي تبويب (تسجيل طالب جديد).

تطلب المنصة تسجيل بعض البيانات الشخصية التي يجب تسجيلها بشكل صحيح مثل رَقَم الهُوِيَّة الوطنية وتاريخ الميلاد وصلة القرابة والبريد الإلكتروني ورقم الجوال وغيرها من البيانات التي يجب تسجيلها بشكل صحيح.

تحديد الإدارة التعليمية التي يتم تسجيل الطالب بها وغيرها من البيانات التفصيلية الأخري.

ثم النقر علي إرسال الطلب.

شروط تسجيل الطلاب في نظام نور

يتم التسجيل في نظام نور للطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي وفق الشروط التالية الخاصة بالتسجيل:

يشترط ألا يقل عمر الطالب أو الطالبة عن خمس سنوات وتسعة أشهر بعد أن يتم فتح باب التقديم للطلاب وتوافر شروط ومستندات التقديم الذي تحدده وزارة التعليم.

عند التقديم بجب تقديم مستند الكشف الطبي الذي يخص كل طالب والتأكد من خلوه من أي أمراض جسدية أو عقلية.

تقديم الطلبات الخاصة بالطلاب في الوقت المحدد من جانب وزارة التعليم.

وغيرها من الشروط الأخري التي تخص التسجيل في منصة نور.