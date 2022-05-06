نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط زواج عماني من أجنبية أو زواج العمانية من أجنبي في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الزواج من خراج سلطنة عمان, حيث أعلنت وزارة الداخلية العمانية أنه علي أي شخص عماني يرغب في الزواج من خارج سلطنة عمان لابد أن يأخذ تصريح من وزارة الداخلية, وتابعت وزارة الداخلية العمانية أن أي شخص يقدم علي الزواج من الخارج ولم يحصل علي تصريح من الوزارة فسوف يتعرض لعقوبات, ولرغبت عدد كبير من الأشخاص في الزواج من خارج سلطنة عمان فقد أوضحت وزارة الداخلية العمانية أنه لابد أن يتوافر شروط محددة في الشخص المتقدم علي هذا الزواج.

شروط الزواج من خارج سلطنة عمان

وضعت وزارة الداخلية العمانية عدد من الشروط والضوابط لكي يستطيع الأشخاص الذين يريدون الزواج من خارج سلطنة عمان أن يحصلون علي تصريح الزواج, وجاءت شروط وزارة الداخلية العمانية كالآتي.

أن يكون الشخص العماني الذي يرغب في الزواج من الخارج قادر علي توفير مسكن للزواج خاص به.

أن يكون لدي الشخص المتقدم أسباب مقنعة تدفعه بالزواج من غير العمانية.

أن يكون لديه القدرة علي تحمل تكاليف الزواج.

أن يكون لديه القدرة المادية علي فتح بيت وإعالة أسرة.

لابد أن لا يكون المتقدم غير متزوج عمانية, إلا في حالة أن هذه الزوجة العمانية لا تقوم بواجباتها الأسرة والزوجية.

عقوبات الزواج من غير تصريح من وزارة الداخلية العمانية

بعض العقوبات التي تم فرضها علي الأشخاص الذين يتزوجون من خارج سلطنة عمان دون الحصول علي تصاريح من وزارة الداخلية, وجاءت عقوبات وزارة الداخلية كالآتي.

سيتم دفع غرامة مالية قدرها ألفي ريال عماني كحد أقصى.

لن يتم تعيين المتزوج في أي من وظائف الحكومة بسلطنة عمان.

لن يقدر الشخص المتزوج من الخارج أن يجعل زوجه أو زوجته تدخل إلي الأراضي العمانية.

خطوات الحصول علي تصاريح زواج من خارج سلطنة عمان