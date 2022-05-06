نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج اللوتري الأمريكي 2022-2023 dvprogram.state.gov رابط نتيجة الهجرة العشوائية الامريكية في المقال التالي
نتائج اللوتري الأمريكي 2022-2023 من أهم الأسئلة المطروحة الان حول الهجرة العشوائية الامريكية، حيث ينتظر الكثيرين اعلان نتائج اللوتري الأمريكي 2022-2023، للكثيرين من الدول العربية الراغبين في الهجرة إلى أمريكا، حيث كانت قد الولايات المتحدة باب التسجيل للطلاب العرب في أكتوبر 2021 ، من خلال موقع الويب الخاص بـ وزارة الخارجية الأمريكية ، ووضعت العديد من الشروط التي يجب الوفاء بها من أجل تقديم طلب للحصول على إقامة قانونية في بلدهم بنجاح.
نتائج اللوتري الأمريكي 2022-2023
هناك اهتمام من الاف الشباب الذين ينتظرون نتائج اللوتري الأمريكي 2022-2023، والتي أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن موعد ظهورنتيجة اللوتري الأمريكي 2022-2023، والتي سيكون يوم الثامن من مايو 2022، حيث تعطي وزارة الخارجية الأمريكية تأشيرة اقامة للمهاجرين كل عام، وتضمن فئة من المهاجرين تصفهم بأنهم مهاجرون متنوعون من بلدان مختلفة حول العالم، مع معدلات هجرة منخفضة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم التسجيل في موقع وزارة الخارجية والهجرة الأمريكية.
الاستعلام عن نتائج اللوتري الأمريكي 2022-2023
يريد الكثيرين الاستفسار عن نتائج اللوتري الأمريكي 2022-2023، التي من المقرر اعلانها خلال الساعات القادمة، ويستطيع أى شخص من الذين تقدموا للحصول علي الجرين كارد في شهر أكتوبر من العام الماضي، أن يستعلموا الكترونياً عن فوزهم بتأشير أمريكا، أم لا وذلك من خلال قيامهم باتباع هذه الخطوات:
- في بداية الأمر يتم القيام بدخول على موقع وزارة الخارجية الامريكية، الخاص بنتائج اللوتري الامريكي2022-2023
- عندما تفتح أمام صفحة ستبحث عن جملة check status ثم تنقر عليها
- سوق تفتح صفحة جديدة تقوم خلالها بالنقر علي كلمة continue.
- ستفتح بعد ذلك صفحة أخري تكتب فيها البيانات حيث أو مربع تكتب فيه الرقم التأكيدي الذي كنت قد سجلت به
- ثم تكتب الاسم الاخير لك أو اسم العائلة والخانة الثالثة ستكتب تاريخ الميلاد ويكون صحيح
- مطلوب في نهاية الصفحة النقر على submit.
- في حالة اجراء قرعة اللوتري الامريكي، ستظهر أمامك رسالة بنتائج اللوتري الأمريكي 2022-2023، سواء كان قد تم ذكر اسمك من الفائزين بالجريد كارد الامريكي، أو تم رفض طلبك للهجرة العشوائية الامريكية.
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