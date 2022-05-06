نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحالات التي يتم فيها قبول طلبات الزواج من خارج سلطنة عمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحالات التي يتم فيها قبول طلبات الحصول على تصاريح الزواج من خارج سلطنة عمان, صرحت وزارة الداخلية العمانية أنه يوجد بعض الحالات التي يتم فيها قبول طلبات الأشخاص الذين يريدون الزواج من خارج سلطنة عمان علي الفور, وهذه الحالات يجب أن يطلع عليها كل راغبين الزواج من خارج سلطنة عمان, وقد بينا في مقال سابق شروط الحصول علي تصاريح الزواج من خارج سلطنة عمان وغرامات من يتزوج من خارج سلطنة عمان دون الحصول علي التصريح, لنكمل في المقال هذا باقي تفاصيل الزواج من خارج سلطنة عمان.

حالات قبول زواج الشخص العماني من خارج سلطنة عمان

عند قراءة هذه الحالات التي يتم فيها قبول طلبات تصاريح الزواج من خارج سلطنة عمان فإن الأشخاص يمكنهم أن يتقدموا علي الفور للحصول علي التصاريح.

يمكن أن يقوم العماني أو العمانية بالتقدم بالطلب للزواج إذا كان الزوج أو الزوجة من دول مجلس التعاون الخليجي. يتم قبول طلبات الأشخاص الذين يكون أزواحهم أو زوجاتهم مولودون بسلطنة عمان أو كان أمهم عمانية, ولابد أن يكون الشخص المولود في سلطنة عمان قد عاش فيها مدة لا تقل عن ثمانية عشر عاماً. كما يمكن الحصول علي التصريح إذا كانت المتقدمة مطلقة أو أرملة من رجل عماني ولديها أبناء منه. يتم قبول طلبات الزواج إذا كان المتقدم ممن يسكنون الأماكن الحدودية, ويرغبون في الزواج من الدول المجاورة لهم. يتم الحصول تصاريح الزواج مباشرة إذا كان هناك أسباب جوهرية يتم قبولها من وزير الداخلية. يتم إعطاء تصاريح الزواج من خارج سلطنة عمان إذا كان المتقدم أو المتقدمة يقيمون خارج سلطنة عمان.

رابط موقع وزارة الداخلية العمانية

يمكن الدخول علي موقع وزارة الداخلية العماني بمجرد الضغط علي هذا الرابط, بمجرد الضغط علي هذا الرابط يمكن الحصول علي جميع الخدمات التي يتم تقديمها من وزارة الداخلية العمانية, حيث تقدم وزارة الداخلية العمانية الكثير من الخدمات الإلكترونية التي تخدم فئات عديدة وكثيرة ممن يسكنون داخل سلطنة عمان, هذا بجانب أن موقع وزارة الداخلية يقوم بنشر عدد من الأخبار الخاصة بالوزارة.