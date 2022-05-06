الفيدرالى الأمريكى يزلزل أسعار الفائدة عالميًا (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى ظل القرار الأمريكى، أصبح ارتفاع تكاليف المعيشة يؤرق العائلات فى جميع أنحاء العالم، ما دعا العديد من دول العالم لاتخاذ إجراءات مماثلة، إذ رفع البنك المركزى الأسترالى سعر الفائدة لأول مرة منذ أكثر من عقد.
ومن جانبه، أكد رئيس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى أنهم يتحركون بسرعة لخفض التضخم، فيما ستجعل البنوك عملية الاقتراض أكثر تكلفة على الأفراد والشركات والحكومات، والتشجيع على إيداع الأموال للاستفادة من الفائدة المرتفعة.
ومن المقرر أن يؤدى القرار الأمريكى إلى تهدئة الطلب على السلع والخدمات، والتأثير على القوة الشرائية، كما ستدفع القرارات العالم لخطر تباطؤ اقتصادى حاد. وبلغ معدل التضخم فى الولايات المتحدة 8.5% فى مارس الماضى.
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