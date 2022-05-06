اللبنانيون يصوتون فى المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية بـ10 دول

جدة - نرمين السيد - وتجرى الانتخابات اللبنانية بالخارج فى 10 دول تعتمد يوم الجمعة عطلة رسمية، وهى دول: "السعودية، والكويت، وقطر، وسوريا، وسلطنة عمان، ومصر، والبحرين، والأردن، والعراق، وإيران"، حيث يصل عدد الناخبين الإيرانيين فى الدول العشرة إلى 30 ألفًا و929 ناخبًا، يتوزعون على 13 مركز اقتراع تضم 77 مركز اقتراع.

ومن المقرر أن صناديق أصوات الناخبين خارج لبنان إلى بيروت بعد ختمها بالشمع الأحمر، حيث سيتم إيداعها فى مصرف لبنان تمهيدًا لفرزها بالتزامن مع عمليات الفرز فى البلاد بعد انتهاء العملية الانتخابية الداخلية فى 15 مايو الجارى.

ووفقا لقانون الانتخاب على الأساس النسبى والصوت التفضيلى، يشارك المغتربون اللبنانيون للمرة الثانية فى الاقتراع بأماكن تواجدهم فى بلدان الخارج، فيما ستجرى المرحلة الثانية من الانتخابات النيابية يوم الأحد المقبل، حيث يقترع اللبنانيون من غير المقيمين المسجلين للمشاركة فى الاقتراع فى باقى الدول، البالغ عددها 48 دولة. بينما ستجرى المرحلة الثالثة والأخيرة من الانتخابات النيابية فى الداخل اللبنانى يوم 15 مايو الحالى.