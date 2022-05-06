عروض تمويل الراجحي 2022 للموظفين والمتقاعدين

عروض تمويل الراجحي 2022 توفر العديد من عروض التمويل للعملاء، وذلك للاستفادة من العديد من التسهيلات التي يقدمها البنك للعملاء لطلب تسهيلات تمويلية مميزة، ومن أهم ذلك العروض هي مدد السداد ومبالغ إضافية للتمويل والعديد من العروض الأخرى، والتي تتماشي مع سعي المصرف الدائم لعمل مرونة للعمل في جميع فروعها المتواجدة في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى الاتصال الإلكتروني، ويُمكن لجميع الفئات الحصول على التمويلات والعروض المختلفة بطرق ميسرة وسريعة.

عروض تمويل الراجحي 2022

يتمتع مصرف الراجحي بالعديد من المميزات في توفير العروض للقروض الشخصية وغيرها من التمويلات ومن أبرزها كالتالي:

يعمل البنك على تمكين المواطنين من الحصول على تمويل وطني يستحق إلى 60 شهرًا للمواطنين والمقيمين يصل إلى 36 شهرًا.

يقدم مصرف الراجحي أيضًا تمويلًا شخصيًا بنسبة 2.41٪.

يلتزم البنك بتوفير خدمات التمويل دون أي تعطيل أو تأخير.

كما أن المتقاعدين يمكنهم الاستمتاع بذلك العروض المقدمة من الراجحي.

يمكن للمقيمين الذين لا يحملون الجنسية السعودية الاستفادة أيضًا من تلك العروض.

أنواع قروض مصرف الراجحي

هناك العديد من عروض الراجحي لتمويل الشخصي وتختلف العروض على حسب نوع القروض التي تقدمها المصرف للعملاء وأهم هذه الأنواع كالتالي: ( قرض السيارة – قروض العقارات – القروض الشخصية)، مع العلم أن كل نوع من هذه الأنواع له مميزاته الخاصة وهي متاحة للعميل بمجرد أن يفتح له حسابًا مصرفيًا بنجاح مع البنك ويقود بإدخال البيانات من خلال نموذج لنوع القرض الذي يحتاجه العميل، ويُمكنه بشكل سريع من الحصول على التمويلات وفق الضمانات المطلوبة المتوفرة وطرق السداد المختلفة.

رقم بنك الراجحي للاستفسار المجاني

يأتي هذا في الوقت الذي خصص فيه بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية العديد من الأرقام الخاصة بالمصرف، والتي تتيح للعملاء التواصل بشكل مباشر مع المصرف، وهي تشمل 00966920003344 لخدمة عملاء البنك داخل المملكة العربية السعودية، كما يمكنك التواصل على الرقم الموحد على مدار 24 ساعة بخدمة العملاء للاستفسار المجاني على “920000084”، أما للتواصل عبر الخط الدولي من خارج المملكة العربية السعودية فيكون عبر رقم 00966114603333