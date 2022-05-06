نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر HERE رابط معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نتائجنا pdf جميع المحافظات العراقية في المقال التالي
رابط معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نتائجنا pdf جميع المحافظات العراقية حيث بامكانكم الان الوصول الى رابط معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 بعد الانتهاء من أعمال رصد طلبات المتقدمين على القبول الموازي على مستوى جميع المحافظات العراقية، عليه نستعرض ونوافيكم الان خطوات وطرق الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين
رابط معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022
رابط معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 نستعرضه ونوافيكم الان، حيث انتهي نحو 35 ألف طالب وطالبة من اتمام التقديم على القبول الموازي وذلك فى جميع الاقسام التي جاءت أمام الطلاب والطالبات، وذلك بعد الانتهاء من أعمال مراجعة بيانات المتقدمين على القبول الموازي والكشف على قبول نحو 21 الف طالب وطالبة وذلك بعد الانتهاء من رفع نتائج الطلاب على وضعية ملفات pdf على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على شكل نوافيكم به الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال
خطوات استعلام عن نتائج القبول الموازي
خطوات معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 مطروحة حالياً امام جميع الطلاب والطالبات بمنتهي السهولة وذلك بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني على النحو التالي:-
- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
- البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي وذلك فور تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني داخل الايقونة المخصصة لها
- النقر على ايقونة استعلام لتكون أمامكم النتائج على الفور معلنة مع العلم على ان النتائج موجودة على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية لطلاب جميع المحافظات العراقية على شكل ملفات pdf
شروط القبول الموازي بالعراق
نتواصل ونعرض على راس ومدار الساعة جميع التفاصيل الواردة حيال عرض شروط وضوابط القبول الموازي بعد ان تم الاعلان رسمياً عن نتائج القبول القبول الموازي فى جميع التخصصات التي جاءت امام الطلاب والطالبات، حيث تزايدت مؤشرات البحث على جوجل بحثاً عن تلك الضوابط والشروط والتي يبحث عنها عدد كبير من الطلاب والسادة اولياء الامور والتي جاءت على النحو التالي:-
- ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.
- بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.
- وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..
- اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.
مصاريف الجامعات العراقية
- الطب العام 4.500.000 دينار عراقي.
- طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.
- الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.
- هندية النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.
- الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.
- التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.
- الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.
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