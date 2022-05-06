نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “لوتري 2023″رابط الاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية الأمريكية 2023 والحصول على أسماء الفائزين موقع وزارة الخارجية الأمريكية dvprogram.state.gov في المقال التالي
نتائج اللوتري الأمريكي 2022-2023 الهجرة العشوائية لامريكية هو مبادرة من حكومة الولايات المتحدة يتم ترتيبها وتنظيمها سنويًا من قبل وزارة الخارجية، وفقًا للضوابط والشروط الخاصة بوزارة الخارجية الامريكية، على أن يكون المتقدم من مواطني إحدى الدول المسموح لها بالدخول، نتائج يانصيب الولايات المتحدة 2023 هي الآن مصطلح بحث شائع في هذا المجال في العديد من البلدان نظرًا لأن هذا طريق مباشر للحصول على البطاقة الخضراء الأمريكية والإقامة الدائمة ، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى للجنسية ، يمكن للمرشحين الذين يهاجرون إلى الولايات المتحدة عن طريق الصدفة التعلم بمجرد الإعلان عن نتائج نتيجة قرعة أمريكا من خلال موقع وزارة الخارجية على الإنترنت.
نتائج اللوتري الامريكي عبر موقع وزارة الخارجية الأمريكية
ظهور نتيجة اللوتري الامريكي 2023، النسبة لأولئك الذين يرغبون في الحصول على البطاقة الخضراء في الولايات المتحدة، وهي فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر، لأولئك الذين يرغبون في الهجرة والبدء من جديد، والعيش في الولايات المتحدة، اللوتري الأمريكي هو نظام اختيارعشوائي لأولئك الذين يرغبون في الهجرة، وبدء حياة جديدة في الولايات المتحدة والحصول على تأشيرة دخول للقادمين من البلدان المؤهلة، ويُسمح لمواطنيهم بالتقدم لهذا اليانصيب للعمل أو الإقامة أو الدراسة هناك، لمعرفة نتائج نتيجة اللوتري الامريكي 2023، وكذلك أسماء الفائزين في اليانصيب العشوائي للهجرة إلى أمريكا والحصول على البطاقة الخضراء الكاملة، انتقل إلى موقع وزارة الخارجية
الاستعلام نتيجة الهجرة العشوائية الأمريكية 2023
استعلم عن نتيجة القرعة الأمريكية 2023 لمعرفة أسماء الفائزين بالجرين كارد من خلال موقع الخارجية الأمريكية يتم الحصول على النتيجة العشوائية للهجرة لأمريكا، والتي من المتوقع ظهورها خلال الفترة المقبلة لمعرفة نتيجة اللوتري الامريكي 2022 يجب اتباع الخطوات التالية:
- لمعرفة أسماء الفائزين في القرعة العشوائية للهجرة إلى أمريكا الذهاب الى موقع وزارة الخارجية الأمريكية dvprogram.state.gov.
- تقوم بالضغط على check status.
- ثم تابع واضغط مرة اخرى على استمرار.
- قم بكتابة الرقم التأكيدى الذي سبق وان حصلت عليه أثناء عملية التسجيل على الموقع الرسمي.
- كتابة جميع البيانات بنفس طريقة كتابته أثناء عملية التسجيل.
- قم بإدخال تاريخ الميلاد.
- كتابة الكود الذي يظهر أمامك في الصورة.
- ثم الضغط على submit.
- ستظهر أمامك رسالة بها حالة طلبك سواء بالرفض أو القبول.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “لوتري 2023″رابط الاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية الأمريكية 2023 والحصول على أسماء الفائزين موقع وزارة الخارجية الأمريكية dvprogram.state.gov على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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