استعلام عن صلاحية التأشيرة بعد صدورها برقم الإقامة

توفر المديرية العامة للجوازات خدمة استعلام عن صلاحية التأشيرة بعد صدورها من خلال منصة أبشر، حيث يرغب البعض في معرفة مدة صلاحية التأشيرة بعد صدورها، وهي المدة التي تسمح لحاملها بالتواجد في المملكة بشكل قانوني، وتكون التأشيرة سارية المفعول، ولكن بعد انتهاء تلك المدة يتوجب على حاملها تجديد التأشيرة، أو مغادرة البلاد حتى لا يتعرض للغرامات المالية والمساءلة القانونية، وتختلف مدة صلاحية التأشيرة من تأشيرة لأخرى؛ وذلك وفقًا للغرض من إصدار التأشيرة، فنجد تأشيرة الزيارة تختلف في مدتها عن تأشيرة الإقامة عن تأشيرة الحج والعمرة.

استعلام عن صلاحية التأشيرة

توفر وزارة الداخلية للمقيمين خدمة استعلام عن صلاحية التأَشيرة برقم الإقامة عبر منصة أبشر، كما هو في الطريقة الآتية:

التسجيل في منصة أبشر. اختيار أبشر أفراد، ثم إتمام عملية تسجيل الدخول من خلال كتابة البيانات المطلوبة. انتقل إلى القائمة الرئيسية ثم اختر خدمات المقيمين، ومنها اضغط على خدمات التأشيرة. ابدأ في كتابة بيانات التأشيرة المطلوبة منك، بما فيها رقم الإقامة، رقم هوية صاحب العمل. اكتب الرمز المائي الظاهر أمامك، ثم اكتب رقم التأشيرة ورقم جواز السفر. اضغط على استعلام حتى تظهر بيانات مدة صلاحية التأشيرة.

استعلام عن تأشيرة خروج وعودة مقيم

كما يوجد طريقة أخرى استعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة من خلال منصة مقيم، بالطريقة الآتية:

انتقل إلى رابط منصة مقيم. اختر طريقة الاستعلام من خلال رقم التأشيرة أو رقم الإقامة. اكتب رقم التأشيرة أو رقم الإقامة. اختر طريقة التحقق سواء بالاسم أو رقم الإقامة أو تاريخ الميلاد وغيرها. في النهاية اضغط على خيار تحقق ثم انتظر حتى يتم تحميل بيانات صلاحية التأشيرة.

مدة صلاحية التأشيرة

يقصد بصلاحية التأشيرة هي الفترة المسموح لحاملها بالتواجد داخل المملكة العربية السعودية، وهي الفترة التي تكون فيها التأشيرة سارية المفعول، وتختلف مدة صلاحية التأشيرة باختلاف الغرض من التأشيرة أو نوعها، فنجد أن تأشيرة خروج وعودة تختلف في مدتها عن تأشيرة الإقامة، تختلف أيضًا عن تأشيرة الحج والعمرة، لذلك يتوجب على المقيمين استعلام عن صلاحية التأشيرة برقم الإقامة بعد صدورها برقم الإقامة من خلال منصة أبشر أو منصة مقيم، وبصفة عامة فإن مدة صلاحية تأشيرة خروج وعودة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار.