زواج السعودي من أجنبية مقيمة 1443 اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

زواج السعودي من أجنبية مقيمة 1443 قامت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية بتوضيح شروط والأوراق المطلوبة لإتمام الزواج لعام 1442هـ، فهذا الموضوع من أكثر المواضيع الهامة التي يبحث عنها الكثير من السعوديين وخاصة وأن هناك الكثير من السعوديين الذين يعيشون خارج البلاد ويتعرفون على صديقات أجانب ويرغبون في الزواج منهن ولذلك تزداد عمليات البحث على هذه النقطة لأن الزواج يجب أن يحدث بشروط معينة وبموافقة الدولة نفسها على الزواج من جميع الجهات المعنية.

الأوراق المطلوبة لزواج السعودي من أجنبية

كي يتم زواج المواطن السعودي من مواطنة غير سعودية يجب إحضار بعض الأوراق الرسمية التي تتمثل فيما يلي:-

تقديم صورة من الهوية الوطنية الشخصية لمقدم الطلب والمرأة الأجنبية.

إحضار صورة إقامة المرأة الأجنبية في حالة أنها مقيمة في المملكة العربية السعودية.

سجل الأسرة الخاص بالزوج في حالة أنه قد سبق له الزواج من قبل حتى يتم النظر في حالته الاجتماعية.

في حالة أنه كان مطلقًا يقوم بتقديم وثيقة الطلاق ولا بد أن يكون مرّ عليها ستة أشهر

وكذلك تقديم خطاب موثّق ومختوم من مكان عمل الزوج يحتوي على الدخل الشهري ومقر العمل ومسماه الوظيفي.

تقديم برنت من مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومؤسسة التقاعد والأحوال المدنية السعودية.

شروط زواج المواطن السعودي من أجنبية

ومن أجل الزواج يجب أن تتوفر بعض الشروط في كل من الزوج والزوجة ومن بين هذه الشروط ما يلي:-