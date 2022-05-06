هولندا: قتيلان وجريحان فى إطلاق نار داخل دار لرعاية المعاقين

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "أسوشيتد برس"، أكدت شرطة روتردام عبر "تويتر"، أنه "تم القبض على المشتبه به ومصادرة السلاح النارى" فى أعقاب الحادث الذى وقع فى مولينسنغيل فى ضواحى ألبلاسيردام، وقالت إنه "يتم الاعتناء بالشهود، ويتم ترتيب المساعدة لهم"، دون الكشف عن تفاصيل أخرى حول إطلاق النار.

وأشارت وسائل إعلام هولندية إلى مقتل امرأة وفتاة قتلتا، لافتة إلى أن الجريحين صبى وشابة.

وأضافت وسائل الإعلام أن مطلق النار رجل، يبلغ من العمر 38 عامًا، ومعروفًا للشرطة بارتكاب اضطرابات طفيفة، لكن ليس لديه سجل إجرامى. ولا يزال الدافع وراء إطلاق النار غير واضح.

وأشارت التقارير إلى أن المزرعة ملاذ للشباب والكبار، ومعظمهم من ذوى الإعاقات أو الأمراض العقلية، وهى أيضا مأوى للمراهقين والبالغين الذين يحاولون إعادة حياتهم إلى المسار الصحيح، وفقا لموقعها الإلكترونى.