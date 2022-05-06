العالم اليوم - مدريد.. إصابة 17 شخصا بانفجار في مبنى في مدريد

انتم الان تتابعون خبر مدريد.. إصابة 17 شخصا بانفجار في مبنى في مدريد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 مايو 2022 04:18 مساءً - قالت السلطات الإسبانية، اليوم الجمعة، إن 17 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح، معظمها طفيفة، في انفجار قوي هز مبنى من 4 طوابق كان يجري تجديده في وسط مدريد.

وأضافت أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن أشخاص يحتمل أن يكونوا محاصرين بداخله، وفقا لرويترز.

وذكر رئيس بلدية مدريد خوسيه لويس مارتينيث-ألميدا أن 4 أشخاص نقلوا إلى المستشفى، أحدهم في حالة خطيرة، مضيفا أن سبب الانفجار لم يتضح بعد.

وقال "كانت هناك بعض الأعمال تتم في المبنى" الواقع في حي سلمنقة الراقي حيث وقع الانفجار.

وأضاف في تصريح لقناة "تيلي مدريد" التلفزيونية أن "رجال الإطفاء داخل المبنى يفحصون هيكل المبنى ويقررون ما إذا كان يمكن أن يكون هناك المزيد من الأشخاص بالداخل".

وقالت المتحدثة باسم خدمة الطوارئ، جيما مارتن، إن مدرسة على الجانب الآخر من المبنى لم تتضرر ولا يوجد ضرورة لإجلاء الأطفال.