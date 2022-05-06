العالم اليوم - بتعاون أميركي.. المغرب يعتقل شخصا مواليا لـ"داعش"

انتم الان تتابعون خبر بتعاون أميركي.. المغرب يعتقل شخصا مواليا لـ"داعش" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 مايو 2022 04:18 مساءً - أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب (جهاز مكافحة الإرهاب)، الجمعة، توقيف شخص موال لتنظيم داعش المتطرف.

وذكر المكتب، وهو تابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الاستخبارات الداخلية)، أن الرجل الذي يبلغ 37 من العمر وينشط في مدينة بركان شرقي البلاد، أوقف في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وبحسب بيان مكتب مكافحة الإرهاب المعروف اختصارا بالـ"BSIJ"، فإن الشخص الموقوف يشتبه في "تورطه في التحضير والإعداد لمشروع إرهابي بغرض المساس الخطير بالنظام العام".

وأوضح البيان أن عناصر القوة الخاصة التابعة للاستخبارات الداخلية باشرت عمليات التدخل وإجراءات التوقيف، بتنسيق وإشراف ميداني من ضباط الشرطة القضائية العاملين بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية.

وأضاف المصدر ذاته أن توقيف هذا الشخص المشتبه فيه، يعد ثمرة تعاون وتنسيق وثيقين بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والسلطات الأميركية المختصة.

وأشار إلى أن تشخيص هويته وكشف معالم مشروعه الإرهابي، تما انطلاقا من أبحاث وتحريات تقنية مشتركة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي.

وتشير المعلومات الأولية للبحث في هذه القضية إلى أن الشخص الموقوف كان يتولى إدارة وتسيير مجموعة مغلقة على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، تتبنى أهدافا ومشاريع متطرفة.

وسعت المجموعة إلى استقطاب وتجنيد المتشبعين بالفكر التكفيري بغرض تنفيذ عمليات إرهابية ضد مصالح وشخصيات مغربية وأجنبية فوق أراضي المملكة، وفق البيان.