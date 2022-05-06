نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة اللوتري الامريكي 2023 – 2022 | رابط نتائج القرعة الأمريكية من خلال dvprogram.state.gov في المقال التالي
نتيجة اللوتري الامريكي 2023 – 2022، من أهم الكلمات على محركات البحث في الوقت الحالي هو نتيجة اللوتري الامريكي 2023 – 2022 ، حيث يرغب المواطنين والمواطنات في البحث عن رابط اللوتري الأمريكي، حيث حوالي 50 ألف مواطن من مختلف الجنسيات حول العالم يرغبون في الهجرة إلى دولة أمريكا، والجدير بالذكر أنه سبق وتم فتح باب التسجيل في اللوتري في الفترة ما بين السابع من أكتوبر 2021 واستمر التسجيل حتى يوم السادس من نوفمبر 2021، حيث تُتيح وزارة الخارجية الأمريكية الفرصة أمام المواطنين للتقديم على الهجرة إليها، ولكن وفق مجموعة من الشروط، لذا دعونا نوضح لكم رابط النتائج وكيفية الاستعلام عنها.
نتيجة اللوتري الامريكي 2023 – 2022
سبق وتم الإعلان عن فتح باب التسجيل أمام المواطنين من مختلف الجنسيات للهجرة إلى أمريكيا والحصول على الجرين كارد بل وضمان المواطنين للحصول على الباسبور الأمريكي والإقامة بشكل دائم داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وللعلم أنه يمكن التقديم والقبول وفق مجموعة من الشروط والتي أهمها أن يكون المتقدمين من الدول المسموح لها بالسفر إلى الولايات، بل ويجب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة، مع تقديم بياناته بشكل صحيح على الموقع الإلكتروني، وبالنسبة للنتائج فمن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة، حيث كما اعتدنا كل عام أنه يتم الإعلان عن النتائج مع نهاية الأسبوع الأول من شهر مايو، وحين الإعلان عن النتائج سوف نوافيكم بكل جديد.
الاستعلام عن نتيجة اللوتري الامريكي 2023 – 2022
بكل سهولة يمكن للمواطنين والمواطنات الاستعلام عن نتيجة اللوتري الامريكي 2023 – 2022 بكل سهولة، وذلك وفقًا للخطوات التالية:
- على المتقدمين زيارة الموقع الإلكتروني للهجرة العشوائية إلى أمريكا.
- يقوم بعدها بالنقر على المربع الموجود به كلمة check status.
- انقر بعدها على استمرار.
- قم بكتابة الرقم التأكيدي الذي قمت بالحصول عليه خلال فترة التسجيل.
- سجل البيانات الشخصية الخاصة بك بشكل صحيح.
- ابدأ في كتابة تاريخ الميلاد الخاص بك بشكل صحيح.
- اضغط بعدها على تقديم.
- بعد ظهور النتائج سوف تظهر أمامك النتيجة سواء بالقبول أو الرفض.
- انتظر الساعات القليلة القادمة سيتم الإعلان عن النتيجة.
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