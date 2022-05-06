طريقة عمل العجوة في المنزل، يتم التحدث في هذه المقالة عن ابسط طريقة لعمل العجوة، وهي التي لا تأخذ وقت أو جهد، ويوجد الكثير من الأشخاص يقوموا بعمل هذه الطريقة حتى يتم حشو كعك العيد، وتكون العجوة من أجمل الحلويات في الطعم، وقد يتم توضيح طريقة بسيطة في هذه المقالة.

طريقة سهلة لعمل العجوة في المنزل

نقدم في هذه المقالة أسهل طريقة لعمل العجوة، والعجوة الذي يفضلها العديد من الأشخاص الكبار والصغار، حيث أن العجوة تستخدم كحشو للعديد من الحلويات، ونقدم في هذه الفقرة المكونات وطريقة التحضير.

المكونات:

كيلو واحد من البلح.

معلقة واحدة من الزبدة.

ربع كوب من الماء.

القليل من المقصرات المختلفة.

طريقة لعمل العجوة في المنزل

نقوم بتنظيف البلح وغسله جيداً ونقوم بإزالة النواة التي توجد بداخله. نقوم بتحضير صينية كبيرة، ثم يتم وضع معلقة من الزبدة. نقوم بإضافة كيلو من البلح بعد تنظيفه وإزالة منه النواة. يتم تقليب البلح جيداً مع الزبدة حتى يتم تغطية جميع حبات البلح بالزبدة. نقوم بإضافة صينية البلح على نار هادئة. يتم وضع ربع كوب من الماء على البلح. يتم تقليبه حتى يتم تجانس المكونات. نترك الصينية على النار لمدة ربع ساعة. نقوم بإزالة الصينية من على النار ويتم ترك الصينية لمدة حتى يبرد الخليط و يهدأ. يتم هرس البلح باستخدام الهراسة أو اليدين مع الدعك جيداً حتى يصبح البلح مثل العجوة. نقوم بإضافة القليل من المكسرات المختلفة على العجوة ويمكن الاستغناء عن المكسرات. نقوم بتحضير ورق المطبخ المطاط. يتم فرد خليط البلح العجوة على ورق المطبخ المطاط. يتم تغليف العجوة جيداً من جميع النواحي. نقوم بإضافة العجوة بعد تغليفها في الثلاجة لمدة.

في هذه المقالة تحدثنا عن طريقة عمل العجوة في المنزل، وتحدثنا عن طريقة سهلة لعمل العجوة في المنزل، وتحدثنا عن أسهل طريقة لعمل العجوة، وعرفنا أن يمكن أن يتم حشو كعك العيد باستخدام العجوة أويمكن أن يتم حشو حلويات أخرى باستخدام العجوة، وتحدثنا عن وصفه واحدة بمكوناتها وطريقة التحضير.