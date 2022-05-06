نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق ميزة جديدة على واتساب 2022 وكيفية التحديث بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة قام المدير التنفيذ لتطبيق الواتساب بالإعلان منذ قليل عبر حسابه الرسمي على الفيس البوك عن تحديث تطبيق الواتساب وإطلاق ميزة جديدة، يمكن الاستفادة منها بمجرد تحديث التطبيق وفقاً لآخر إصدار قد تم، حيث يعد تطبيق الواتساب من أهم التطبيقات التي يتم استخدامها بشكل يومي في المراسلات الفورية، رغم ازدياد التطبيقات المنافسة لهذا التطبيق ويتميز واتساب بسرعة الاستخدام والتحديث المستمر لذلك لا يمكن الاستغناء عنه، بالإضافة إلى أن تطبيق واتساب يتصل بشبكة أمان قوية منعاً للاختراق، ونوضح من خلال موقعنا ثقفني لكل متابعينا عبر هذا المقال الميزة الجديدة وكيفية تحديث التطبيق وفقاً لآخر تحديث.

ميزة جديدة على الواتساب 2022:

أعلن المدير التنفيذي من خلال صفحة الفيس بوك عن إطلاق ميزة جديدة تسمى “ميزة ردود الفعل”، وتتمثل هذه الردود في رموز تعبيرة تشير إلى تعبير المستخدم كرد فعل عن الرسالة المرسلة، ونوضح من خلال هذا صورة توضح فيه الميزة الجديدة، وتتمثل هذه الرموز في:

وجه حزين

وجه مبتسم

قلب أحمر

وجه متفاجئ

رمز ok

ومن الجدير بالذكر أن تطبيق الواتساب يضم أكثر من 2 مليار من المستخدمين بشكل يومي، ويزداد أعداد المستخدمين له يومياً ويظل التطبيق الأول ذات مميزات متعددة في المراسلة الفورية، بالإضافة إلى إنه يتم استخدامه من مختلف أنحاء العالم ولا يمكن الاستغناء عنه.

كيفية استخدام الميزة الجديدة على واتساب:

يتم استخدام الميزة بمجرد أن يقوم المستخدم بتحديث التطبيق، ونوضح من خلال موقعنا ثقفني كيفية تحديث التطبيق بالخطوات، وبمجرد أن يتم التحديث يتم تفعيل الميزة الجديدة واستخدامها من خلال الضغط بشكل مطول على الرسالة المرسلة من الطرف الأخر واختيار الرمز الذي يعبر عنه، ونوضح من خلال هذا المقال كيفية تحديث التطبيق للحصول على المميزات الجديدة.

كيفية تحديث تطبيق الواتساب 2022 بالخطوات:

لكي يتمتع الشخص المستخدم بتطبيق الواتساب يتم تحديث التطبيق وفقاً لآخر إصدار وذلك من خلال الدخول على جوجل بلاي وتحديث التطبيق، أو من خلال الدخول على الإعدادات الخاصة بالتطبيق والضغط على أيقونة تحديث وفقاً لآخر إصدار، أو من خلال حذف التطبيق وتحميله من جديد وفقاً لآخر تحديث.