ننشر جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022 الفصل الدراسي الثاني

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عمر شويل - جدة جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022، طلبة وطالبات المرحلة الثانوية وخصوصًا الصف الثاني الثانوي يبحثون في الوقت الحالي عن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022 ، بحيث يقوموا بالتعرف على موعد بداية ونهاية الامتحانات الخاصة بهم للفصل الدراسي الثاني للعام 2022، حيث جدول الامتحانات محط اهتمام الكثيرون وقطاع عريض من الجماهير يبحثون عن موعد الاختبارات من اجل الاستعداد لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، ويرصد لكم موقعنا الإخباري ثقفني جدول الامتحانات ومواعيد كل مادة، لذا دعونا نوضح لكم جدول الامتحانات التي قامت الوزارة بالإعلان عنه.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022

قامت وزارة التربية والتعليم المصرية والتعليم الفني بالإعلان عن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022 ، حيث كشفت عن جدول الامتحانات ليستعد الطلبة والطالبات لأداء الامتحانات الخاصة بهم، ومن المفترض أن تبدأ الامتحانات الخاصة بطلاب الصف الثاني الثانوي بعد أيام قليلة للغاية، وهذا ما جعل الكثيرون من الطلبة وأولياء الأمور يبحثون عن الجدول، خصوصًا أن الامتحانات الخاصة بهم ستكون إلكترونية عبر أجهزة التابلت الخاصة بهم، حيث وضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي بأن الامتحانات الخاصة بالصف الأول والثاني الثانوي ستكون إلكترونية عبر الشبكة وستكون أسئلة اختيار من متعدد، بينما الامتحانات الورقية سوف تكون مقالية.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022 الترم الثاني

أشارت وزارة التربية والتعليم المصرية بأن امتحانات الصف الثاني الثانوي ستكون بداخل مدارس آمنة وستكون الامتحانات على فترتين الأولي مقالية ورقيًا، بينما الثانية إلكترونية وستكون اختيار من متعدد، وتتم الامتحانات بالمدارس المجهزة بالصباح والغير مجهزة تكون الامتحانات فترة مسائية، ويتم تشكيل لجان تصحيح الامتحانات داخل المدارس ومن ثم يتم تجميع درجة الاختبار الإلكتروني مع الاختبار الورقي، وبالنسبة لجدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022 فقد جاء على النحو التالي:

تبدأ الاختبارات يوم الخميس الموافق الثاني عشر من مايو للعام 2022 باللغة العربية، وتبدأ الورقية من الساعة الثامنة وحتى التاسعة، بينما الإلكتروني من الساعة التاسعة والربع وحتى الحادية عشر وربع، بينما ينتهي الطلاب من الامتحانات الخميس الموافق 26 من مايو لعام 2022 بمادة الكيمياء وعلم النفس حسب الشعبة.