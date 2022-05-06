موعد نتائج القرعة الأمريكية 2022 – 2023 والاستعلام عن نتائج اللوتري الامريكي عبر موقع وزارة الخارجية الأمريكية

موعد نتائج القرعة الأمريكية 2022 – 2023، ساعات قليلة ويتم الإعلان عن نتائج القرعة الأمريكية، الأمر الذي جعل المواطنين والمواطنات الراغبين في الهجرة العشوائية إلى أمريكا إلى البحث عن موعد نتائج القرعة الأمريكية 2022 – 2023، بل وموعد الاستعلام عن النتائج، حيث آلاف المواطنين يترقبون الحصول على تأشيرة جرين كارد والتي تسمح لهم بالدخول إلى أمريكا، وتقوم وزارة الداخلية الأمريكية بتنظيم عملية السحب الخاص بالهجرة كل عام من أجل تحديد المواطنين الأنسب للدخول إلى أمريكا والحصول على الإقامة الدائمة بها، وعبر موقعنا ثقفني الإخباري سنوضح لكم موعد القرعة وكيفية الاستعلام عن النتائج.

موعد نتائج القرعة الأمريكية 2022 – 2023

الهجرة العشوائية إلى أمريكي هو أحد البرامج الحكومية الأمريكية التي تنظمه وزارة الخارجية الأمريكية لتسمح للمواطنين من مختلف الجنسيات بالدخول إلى أمريكا والحصول على التأشيرة والاستمتاع بالإقامة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وقد سبق وفتحت وزارة الخارجية الأمريكية باب التسجيل أمام المواطنين في الفترة ما بين 17 من أكتوبر 2021 وإلى يوم 6 نوفمبر 2021، وذلك وفق مجموعة من الشروط والضوابط، والجدير بالذكر أنه بنهاية أول أسبوع من شهر مايو كل عام تقوم وزارة الخارجية بالإعلان عن نتائج المقبولين في القرعة الأمريكية.

الاستعلام عن نتائج القرعة الأمريكية 2022-2023

وضحنا لكم موعد نتائج القرعة الأمريكية 2022 – 2023، وكلها ساعات قليلة ويتم الاعلان عن نتائج اللوتري الأمريكي، تلك القرعة التي تحدد المواطنين المسموح لهم بالدخول إلى أمريكي، ويمكن الاستعلام عن النتائج الخاصة بالقرعة على النحو التالي: