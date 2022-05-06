الكرملين الروسى يعد بكشف معلومات حول المتورطين فى أحداث «بوتشا»

جدة - نرمين السيد - وردًا على سؤال أحد الصحفيين بشأن ما إذا كان نقاش الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين، والبيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو، قد تطرق إلى تلك الأحداث فى بوتشا، قال بيسكوف: "بالطبع جرت مناقشة هذه القضية، وذلك أمر معروف جيدًا، وستظهر بتفاصيل كافية، فهذا خيال مطلق، ومشاهد تمثيلية محبوكة"، حسبما نقلت وكالة "انترفاكس" الروسية.

وردًا على سؤال عن المتورط من الدول فى هذه "المشاهد التمثيلية"، قال بيسكوف: "ستظهر المعلومات فى الوقت المناسب".

وكان الرئيس الروسى بوتين قد وصف التقارير التى صدرت بشأن مقتل مدنيين فى قرية "بوتشا" بالمزيفة، وكشف فى مؤتمر صحفى بمنطقة آمور الروسية،عن بأن الرئيس لوكاشينكو قد سلمه وثائق حول هذا الحادث، قائلا إن هذه الوثائق تم تسليمها إلى جهاز الأمن الفيدرالى، وتتضمن معلومات حول من وكيف ووسائل النقل المستخدمة وظروف تنظيم هذا الاستفزاز".