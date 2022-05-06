فيديو- جونسون يعترف بهزيمة «المحافظين» فى المحليات ببريطانيا

جدة - نرمين السيد - أقر رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، اليوم الجمعة، بخسارة حزب المحافظين فى الانتخابات المحلية البريطانية، قائلاً إن هذه الخسارة "رسالة من الناخبين للتركيز على مسائل أكبر".





وفى أول تصريح علنى حول نتائج الانتخابات التى خسر فيها حزب "المحافظين" مجالس أساسية فى لندن (ويستمنستر وبارنيت وواندسوورث) خلال زيارة لمدرسة فى دائرته الانتخابية فى أوكسبريدج وساوث رويسليب، قال جونسون إن "النتائج الأولية أعطت مجموعة مختلطة من النتائج" لحزبه. ولدى سؤاله عما إذا كان يتحمل مسؤولية النتائج، قال جونسون: "بالطبع إنها انتخابات منتصف المدة.. إنها بالتأكيد مجموعة مختلطة من النتائج"، مضيفًا: "لقد أمضينا ليلة صعبة فى بعض أجزاء البلاد، ولكن من ناحية أخرى فى أجزاء أخرى من البلاد، ما زلنا نرى المحافظين يتقدمون ويحققون مكاسب ملحوظة فى الأماكن التى لم تصوت لصالح حزبنا منذ فترة طويلة".

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