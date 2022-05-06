إسبانيا تسجل 17 مصابا فى انفجار قوى بمنزل وسط مدريد

جدة - نرمين السيد - أعلنت وسائل إعلام إسبانية، منذ قليل، إصابة 17 شخصا على الأقل جراء انفجار قوى دوى فى منزل بوسط العاصمة مدريد، اليوم الجمعة.



جدة - نرمين السيد - أعلنت وسائل إعلام إسبانية، منذ قليل، إصابة 17 شخصا على الأقل جراء انفجار قوى دوى فى منزل بوسط العاصمة مدريد، اليوم الجمعة. وحسبما نقلت "روسيا اليوم" فى نبأ عاجل، منذ قليل، لم تشر التقارير الإسبانية إلى سبب الانفجار أو حجم الخسائر المادية الناجمة عنه حتى الآن.

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