رئيسة المفوضية الأوروبية تطالب أوروبا بالتحرر من الاعتماد على الغاز الروسى

وفى مؤتمر لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية حول موضوع "مستقبل أوروبا"، اليوم الجمعة، قالت فون دير لاين: "روسيا لم تعد شريكا موثوقا به.. لم يعد بإمكاننا جعل أنفسنا نعتمد على مثل هذا المورد"، وذلك فى إشارة إلى قيام روسيا بوقف إمدادات الغاز لبولندا وبلغاريا مؤخرًا.
ولم تحدد رئيسة المفوضية الأوروبية جدولا زمنيًا لتحقيق ذلك الاستقلال الأوروبى عن روسيا فى النفط والغاز، لكنها أشارت فى وقت سابق إلى أن "الاتحاد الأوروبى حصل مؤخرًا على 90% من غازه من الواردات، ويأتى حوالى 45% منها من روسيا".
كما أشارت فون دير لاين إلى أنه على الرغم من أن استيراد الغاز السائل، يمكن أن يقلل التحول إلى الطاقة المتجددة من هذا الاعتماد، موضحة أن الزيادات فى الأسعار فى سوق الطاقة ترجع بشكل أساسى إلى الوقود الأحفورى مثل النفط والغاز والفحم، لافتة إلى أن "تكاليف الطاقة المتجددة تنخفض على نحو متواصل منذ سنوات".
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