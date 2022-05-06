نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الهجرة العشوائية إلي أمريكا 2022 – 2023 ورابط الاستعلام والرسائل في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الهجرة العشوائية إلي أمريكا 2022 /2023 وصور رسالة القبول التي يتمناها الكثيرون من كافة أنحاء العالم الراغبين في السفر إلي أمريكا والعيش فيها ومن ثم الحصول علي الباسورد الأخضر أو الجنسية الأمريكية، ولاسيما بعد أن انت عملية التقديم وينتظر الملايين إعلان النتيجة النهائية للحصول على الجرين كارد في الولايات المتحدة الأمريكية، وبحسب مصادرنا الخاصة فقد بدأت منذ قليل الاستعلام عن نتائج المقبولين في الهجرة العشوائية إلي أمريكا ومن خلال التقرير التالي سنوضح إليكم آلية الاستعلام وصورة من رسائل المقبولين والمرفوضين وذلك عبر موقعكم ثقفني.

نتائج الهجرة العشوائية إلي أمريكا 2022 /2023



إذا كنت ممن تقدم إلي فرص السفر والحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة الأمريكية وتنتظر نتيجة القبول فيمكنكم الاستعلام الإعلان على نتيجة القبول من خلال قيامك بتنفيذ عدة خطوات بسيطة وسهلة عليك باتباعها كالتالي:

من هنا يمكنكم الدخول على موقع وزارة الخارجية .

. الضغط على الحالة check status.

الضغط علي استكمال continue.

تسجيل رقم التأكيد.

تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة مثل الاسم، تاريخ الميلاد والبيانات الأخري.

الضغط على submit.

رابط موقع نتائج اللوتري الأمريكي 2022- 2023



يذكر أن في شهر نوفمبر الماضي تم فتح باب التسجيل والتقديم للراغبين في الحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة الأمريكية بإقامة دائمة عن طريق قرعة الهجرة العشوائية، حيث أن العدد المتوقع قبوله في هذه المنحة يقارب 5 آلاف شخص يتم اختيارهم علي حسب معايير عديدة منها ثقافة الفرد، البيئة، الكفاءة، مدي استفادة الولايات المتحدة الأمريكية من الشخص المتقدم, لذا عليك بمتابعة رابط النتائج ( https://dvprogram.state.gov ) وهذه بعض صور رسالة القبول التي يتمناها الجميع من المتقدمين عبر رابط الهجرة العشوائية في أمريكا.

المستندات المطلوبة للقبول في الهجرة العشوائية لأمريكا

جواز سفر ساري المفعول مدة لا تقل عن 6 شهور.

صور شخصية لمقدم الطلب.

البريد الإلكتروني لصاحب الطلب.

وثيقة طبية تفيد بعدم أصابة مقدم الطلب بأمراض معدية مثل فيروس كورونا وفيروس سي.

العنوان السكني لمقدم الطلب.

شهادة الخدمة العسكرية، أو ما يثبت الأعفاء من الخدمة العسكرية.

الختام نرحب بجميع التعليقات الخاصة بنتائج القبول في الهجرة العشوائية إلى الوليات المتحدة الأمريكية.