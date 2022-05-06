استخراج رخصة قيادة بدل فاقد إلكترونيا والأوراق المطلوبة والرسوم

استخراج رخصة قيادة بدل فاقد إلكترونيا في حالة التعرض إلى فقدان الرخصة يقوم الشخص المرخص بتقديم طلب من أجل استخراج رخصة بديلة أو تألفه، وذلك من خلال النموذج الذي قام بإعداده من قبل لاستخراج الرخصة لأول مرة، ويقوم هذا الشخص بدفع الرسوم الخاصة بالنموذج ثم بعد ذلك يملأ جميع البيانات، ومنها الاسم والرقم الخاص باللوحات المعدنية وكذلك ذكر محل الإقامة الخاص بهذا الشخص، وكذلك الرقم المتسلسل الخاص بالرخصة التي فقدها الشخص وغيرها من البيانات التي يجب عليه كتابتها، وقد أعلن المرور السعودي عن الإجراءات المتبعة عند فقدان الرخصة، واستخراج رخصة بدل فاقد، يجب على هذا الشخص أن يقوم بكتابة محضر بأنه فقد رخصته الأصلية، وذلك يا بناء على قسم الشرطة الذي يوجد به صاحب هذه الرخصة.

استخراج رخصة قيادة بدل فاقد إلكترونيا

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب على صاحب المركبة اتباعها في حال فقدانه رخصة القيادة الخاصة به، حيث يجب أولًا الإبلاغ عن فقدان الرخصة وتوضيح كيفية فقدانها، مع التعهد بأنه لم يتم سحب الرخصة، ثم يقوم بسداد الرسوم الخاصة باستخراج بدل فاقد، وسداد المخالفات المستحقة في حال وجودها، ومن ثم التقدم بطلب استخراج رخصة بدل فاقد من خلال مكتب المرور بمدرسة القيادة، واليكم الخطوات بشكل مفصل:

الدخول إلى الموقع الرسمي أبشر. تسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والضغط على خيار تسجيل الدخول. يتم الضغط على خيار خدماتي. ثم الضغط على خيار خدمات المرور. ثم يتم الضغط على خيار تجديد رخصة القيادة. يتم الضغط على أختيار تنفيذ الخدمة. تحديد نوع الرخصة المراد تجديدها، ثم يتم الضغط على خيار التالي التأكد من صحة البيانات التالية الاسم ورقم الهوية والرخصة المراد تجديدها. تحديد مدة التجديد من سنة إلى 5 سنوات. الضغط على خيار التالي ثم يتم الاختيار بين توصيل الوثيقة عبر البريد السعودي أو استلامها يدويا.

الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة بدل فاقد

إحضار عدد 6 صور شخصية مقاس 4×6 سم. تقديم نسخة من البطاقة الشخصية الخاصة بالمواطن. بالنسبة للوافدين من الخارج يتعين عليهم إحضار نسخة من الإقامة والجواز. نسخة من كارت العائلة أو تقرير يوضح العزوبية في حالة عدم الزواج.

رسوم استخراج رخصة بدل فاقد

الرسوم الخاصة بالتجديد السنوي هي 100 ريال سعودي. أما بالنسبة لرسوم استخراج رخصة القيادة بدل تألف فهي 150 ريال سعودي. رخص قيادة المركبات والرغبة في تجديدها تتراوح رسوم الخدمة بين 100 إلى 200 ريال سعودي، حسب نوع المركبة.

والجدير بالذكر لا يحق للفرد التقديم على رخصه بدل فاقد في حالة سحبها، وفي حالة ثبوت هذا الأمر يعرض الفرد نفسه للمسائلة القانونية.